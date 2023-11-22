Türkiye, EURO 2024'e lider gidiyor

İlk yarı

7. dakikada Harry Wilson’un pasında topla buluşan Neco Williams, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0

30. dakikada ceza sahası içerisinde Cenk’ten seken topu önünde bulan Lockyer’in şutunda İsmail Yüksek’in yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada Ferdi’nin sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada Broadhead’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Brennan Johnson şutunda kaleci Altay, topu kornere çeldi.



58. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet kafayı vurdu, kaleci Ward topu uzaklaştırdı.



60. dakikada sağ taraftan Wilson’ın ceza sahasına ortasında arka direkte Ampadu’nun kafa vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.



69. dakikada ceza sahası içerisinde Ben Davies’in Kenan Yıldız’a yaptığı müdahale sonrası hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi.



70. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Yazıcı, vuruşunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1



74. dakikada hızlı gelişen atakta İsmail Yüksek, pasını Yusuf Sarı’ya aktardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunda top üst direğe de çarparak dışarı gitti.



Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali

Galler: Danny Ward, Connor Roberts, Tom Lockyer, Ben Davies, Joe Rodon, Broadhead (David Brooks dk. 62), Jordan James, Ampadu, Neco Williams (Moore dk. 84), Brennan Johnson, Harry Wilson (Daniel James dk. 80)

Yedekler: Wayne Hennessey, Thomas King, Benjamin Cabango, Jay Dasilva, Morrell, Josh Sheehan, Tom Bradshaw, Liam Cullen, Huggins

Teknik Direktör: Robert Page

Türkiye: Uğurcan Çakır (Altay Bayındır dk. 33), Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar (Zeki Çelik dk. 46), İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı (Kaan Ayhan dk. 79), Abdülkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 33), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Kenan Yıldız dk. 59)

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Berkan Kutlu

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Neco Williams (dk.7) (Galler), Yusuf Yazıcı (dk. 70 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Brennan Johnson, Ben Davies, Cornor Roberts, Dany Ward (Galler), Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan, Altay Bayındır





