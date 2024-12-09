Türkiye şampiyonları Kahramanmaraş’ta kupalarına kavuştu

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda 19 takım ve 38 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası, NFK Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Dereceye giren sporcular, başarılarını kupa ve madalyalarla taçlandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın büyük sezon finali, 7 - 8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren ve büyük bir heyecana sahne olan yarışlar, offroad tutkunlarını bir araya getirdi. 19 takım ve 38 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, zorlu arazi şartları sporcuları sınadı. Dik yokuşlar, çamurlu parkurlar ve keskin dönüşlerle dolu etaplar, hem sürücülerin hem de araçların dayanıklılığını test etti. İzleyiciler, adrenalini yüksek anlara tanıklık ederken, sporcular ödül kürsüsüne çıkabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Organizasyon, 8 Aralık akşamı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Dereceye giren sporcular, başarılarını kupa ve madalyalarla taçlandırdı.

Genel Klasmanda Şampiyon Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit

Yarışlar sonunda genel klasmanda Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci olarak şampiyonluklarını ilan etti. Ramazan Karaçelik ve Caner Bal ikinci sırayı elde ederken, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut üçüncülüğü kazandı.

Şampiyonanın SSV sınıfında da kıyasıya bir rekabet yaşandı. Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit bu kategoride de zirveye çıkarak çifte zafer kazandı. Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ikinci sırada yer alırken, Ulaş Özden ve Çiğdem Özden üçüncülüğü elde etti.

Kahramanmaraş offroad severler için merkez haline geldi

Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular ve izleyiciler, Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleşen bu heyecan dolu etkinlikle, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini ve spor kültürünü bir kez daha yakından tanıma fırsatı buldu. Şampiyona, bölgenin offroad sporlarına olan ilgisini artırırken, Kahramanmaraş’ı bu alanda önemli bir merkez haline getirdi. 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın sezon finali, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterirken, organizasyonun başarısı tüm katılımcılar tarafından tam not aldı.