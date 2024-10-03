Twente - Fenerbahçe canlı izle! TRT Spor şifre nasıl kaldırılır? TRT Spor neden açılmıyor?

Türk takımlarının Avrupa macerası TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Twente ve Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi mücadelesi TRT Spor’dan izleyiciyle buluşacak, ancak yayın şifreli olarak gerçekleştirilecek.



TRT Spor neden şifreli ve yayın yok hatası veriyor?

TRT Spor'un (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni, yayın haklarıyla ilgili sınırlamalardır. Bazı spor karşılaşmaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla kısıtlıdır. Bu nedenle, TRT Spor bu tür içerikleri yayınlarken yalnızca Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak amacıyla şifreleme yöntemine başvurabilir.

TRT Spor şifre kaldırma 2024

Maçı şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlemek için frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Bunun için TRT Spor güncel frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TRT Spor frekans ayarı nasıl yapılır?

İzleyiciler, kurulum menüsüne girerek tek kanal arama seçeneğine ulaşmalı ve uydu alanına “Türksat 42° E” ile “Türksat Ankara Paket”i seçerek şebekede ara kısmını açık konuma getirmelidir.

Alternatif olarak, TRT Spor frekans güncellemesini manuel olarak kumanda üzerinden de gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yaptıktan sonra menüden “TP Ekle” seçeneğini işaretleyerek ayarlar veya kanal ayarları bölümünden “TP Ekle” seçeneğini seçip mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına geçebilir.

İşte TRT Spor güncel frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Pol: V (Dikey)

Sembol Oranı: 3000

FEC: 3/4

Twente - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

Mücadelenin Türkiye’deki yayıncı kuruluşu TRT Spor'dur. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, Tivibu platformu aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Yurtdışından ise maç, Live 6 France, DAZN 2 Portugal, Sky Sport 6 Austria, Disney+Danmark, Arena Sport 10 Hrvatska, Blue Sport 22 Live, RTL+ Deutschland ve SuperSport LaLiga gibi kanallardan canlı olarak yayınlanacak.