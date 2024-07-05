UEFA, Merih Demiral için İsviçreli müfettişi görevlendirdi: İşte istenen ceza

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya maçını 2-1'lik skorla geçmişti. Milli Takım'da galibiyet gollerini atan Merih Demiral'ın sevinci olay oldu. UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı 'bozkurt' işaretli sevinç nedeniyle soruşturma başlattı.

2 maçtan men edilmek isteniyor

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre UEFA'nın Avusturya ile oynanan maçta golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'ı disipline sevk etmesinin ardından 2 maçtan men edilmesini istediği öğrenildi.

Merih Demiral’ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açan UEFA, konuyla ilgili olarak İsviçreli disiplin müfettişini görevlendirdi.

İsviçreli müfettişin Merih Demiral için istediği cezanın ayrıntıları belli oldu. İsviçreli müfettişin, Merih Demiral'ın 2 müsabakadan men edilmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

TFF'ye savunma için 24 saat verildi

İsviçreli müfettişin talep ettiği cezadaki savları ve Merih Demiral'ın disipline sevk edilmesiyle ilgili rapor dün Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'na savunma için 24 saat gibi kısa bir süre verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Hollanda ile maçının bulunması nedeniyle yargı sürecinin hızlandırıldığı ifade edildi. UEFA ayrıca yargılamanın hızlanması için doğrudan, Tahkim Kurulu’nun görevini yapan UEFA İtiraz Kurulu’nu görevlendirdi. Bu kurulun kararı kesin olacak.

Ceza açıklanmadan Alman basınından manipülasyon

Alman basını, Merih Demiral ile ilgili ceza kesinleşmeden büyük bir manipülasyona imza attı. Alman basınının yüksek tirajlı gazetesi Bild, Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verildiğini açıkladı.

Bild'in bu haberi son dakika olarak servis ettiği anlarda Merih Demiral için verilen savunma süresi henüz dolmamıştı. TFF'den yapılan yalanlamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."