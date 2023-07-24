UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimine göre, turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray, 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris'i elemesi durumunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.



Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:



Rakw Czestochowa (Polonya) / Qarabağ FK (Azerbaycan) - Aris Limassol FC (Güney Kıbrıs) / FC BATE Borisov (Belarus)



HK Zrinjski (Bosna Hersek) / K Slovan Bratislava (Slovakya) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova) / Maccabi Haifa FC (İsrail)



AEK Athens FC (Yunanistan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) / FC Astana (Kazakistan)



Ludogorets (Bulgaristan) / NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) - FK algiris Vilnius (Litvanya) / Galatasaray (Türkiye)



Breidablik (İzlanda) / F.C. Copenhagen (Danimarka) - AC Sparta Praha (Çekya)



K Klaksvk (Faroe Adaları) / BK Hcken (İsveç) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Molde FK (Norveç)

SC Braga (Portekiz) - FK TSC Baka Topola (Sırbistan)



Rangers FC (İskoçya) - Servette FC (İsviçte / KRC Genk (Belçika)



SC Dnipro-1 (Ukrayna) / Panathinaikos FC (Yunanistan) - Olympique de Marseille (Fransa)



PSV Eindhoven (Hollanda) - SK Sturm Graz (Avusturya)