Ümit Milliler Letonya'ya 2-1 mağlup oldu

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında Zemgales Olympic Centre'da oynanan oynanan maçta Milleler, 14. dakikada Erencan Yardımcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 25. dakikasında Lukass Vapne, ev sahibi adına golü atarken ilk yarı da 1-1 sona erdi. Letonya, 79. dakikada Bruno Melnis'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlarken, karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.



Milliler, Letonya karşısına; Doğan Alemdar, Ayberk Karapo, Ravil Tagir, Serdar Saatçı, Kazımcan Karataş, Demir Ege Tıknaz, Bartuğ Elmaz, Emircan Gürlük, Cihan Çanak, Enis Destan ve Erencan Yardımcı ile başladı.



İkinci yarı oyuna Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen ve Yasin Özcan dahil oldu. Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından grupta, 4 maçta 3 puanla 5. sırada yer aldı.