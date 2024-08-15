  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Wilfried Zaha transferi neden gecikti?
Takip Et

Wilfried Zaha transferi neden gecikti?

Galatasaray'da forma giyen Zaha'nın transferinin geçikmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Wilfried Zaha transferi neden gecikti?
Takip Et

Galatasaray'da forma giyen 31 yaşındaki Wilfried Zaha'nın Premier League'e geri döneceği iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Leicester City veya Crystal Palace'a transfer olacağı konuşulan Zaha'nın bu transferinin neden geciktiğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yüksek vergi yükümlülükleri

The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, Zaha'nın Türkiye'den İngiltere'ye dönmesi durumunda karşılaşacağı yüksek vergi yükümlülükleri, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. İngiltere'ye geri dönüşte uygulanacak yüksek vergi oranları, transferin mali açıdan zor bir hale gelmesine neden oluyor. Bu nedenle, hem Zaha hem de transferle ilgilenen kulüpler, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı konusunda temkinli davranmak zorunda kalıyor.

Haberde, Zaha'nın Premier League'e geri dönüp dönmeyeceğinin hala belirsiz olduğu ve bu sürecin büyük ölçüde vergi sorunlarının nasıl çözüleceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, oyuncunun Premier League’e dönme isteği biliniyor.

İstanbul'a 6 ayda gelen turist sayısında rekorİstanbul'a 6 ayda gelen turist sayısında rekorEkonomi
SGK, 81 ilde harekete geçti: Borcu olanlar dikkat!SGK, 81 ilde harekete geçti: Borcu olanlar dikkat!Ekonomi
Spor
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Real Madrid ve Ancelotti, Süper Kupa tarihine geçti
Real Madrid ve Ancelotti, Süper Kupa tarihine geçti
Arda Güler Real Madrid'le 4. kupasını kazandı
Arda Güler Real Madrid'le 4. kupasını kazandı
İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi! Sözleşmeye özel madde ekletti
İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi! özel madde ekletti
Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Yıldız futbolcudan haber alınamıyor
Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Yıldız futbolcudan haber alınamıyor
Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki: Bir dur, daha dün geldin
Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki: Bir dur, daha dün geldin