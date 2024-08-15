Wilfried Zaha transferi neden gecikti?

Galatasaray'da forma giyen 31 yaşındaki Wilfried Zaha'nın Premier League'e geri döneceği iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Leicester City veya Crystal Palace'a transfer olacağı konuşulan Zaha'nın bu transferinin neden geciktiğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yüksek vergi yükümlülükleri

The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, Zaha'nın Türkiye'den İngiltere'ye dönmesi durumunda karşılaşacağı yüksek vergi yükümlülükleri, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. İngiltere'ye geri dönüşte uygulanacak yüksek vergi oranları, transferin mali açıdan zor bir hale gelmesine neden oluyor. Bu nedenle, hem Zaha hem de transferle ilgilenen kulüpler, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağı konusunda temkinli davranmak zorunda kalıyor.

Haberde, Zaha'nın Premier League'e geri dönüp dönmeyeceğinin hala belirsiz olduğu ve bu sürecin büyük ölçüde vergi sorunlarının nasıl çözüleceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, oyuncunun Premier League’e dönme isteği biliniyor.