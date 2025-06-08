A Milli Takım, ABD'yi 2-1 mağlup etti
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu hazırlıkları kapsamında ABD ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.
AMilli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu hazırlıkları kapsamında özel maçta ABD ile karşı karşıya geldi. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Arda Güler ile 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. ABD'nin tek golünü 2. dakikada Jack McGlynn attı.
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.