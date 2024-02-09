Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlar hata yapmazken gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

Lig maratonu hafta sonu devam ederken gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dolu son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı. Dün akşam oynanan karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor’u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavililer ise Gençlerbirliği’nde zorda olsa kazanmayı bildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu hafta alınan sonuçlara göre çeyrek finalde oynayacak 8 takım belli oldu. Çeyrek final mücadeleleri Şubat ayının son haftası oynanacak.

Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları aynı tarihte çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ZTK çeyrek final kura çekiminin 12 Şubat Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi saat 14.00’da A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları 6,7,8 Şubat tarihlerinde oynandı. Daha önce ilan edilen takvime göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Kura çekiminin ardından karşılaşmaların tam günleri ve saatleri açıklanacak.

Son 16 turu sonuçları

Fatih Karagümrük 2-1 Samsunspor

Ankaragücü 5-1 24 Erzincanspor

Galatasaray 4-2 Bandırmaspor

Sivasspor 0-1 Konyaspor

Başakşehir 3-2 Hatayspor (penaltılar)

Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

Antalyaspor 1- 2 Beşiktaş