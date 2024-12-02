Anadolubank ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı: “Geleceğimiz için bugünden başlayalım”

Bankacılık sektörünün önemli oyuncularından Anadolubank, 97 şube ve binden fazla çalışanıyla güçlü büyümesini Türkiye’nin dört bir yanında sürdürürken, “Geleceğimiz İçin Bugünden Başlayalım” anlayışıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına da devam ediyor. Sorumlu bankacılık anlayışıyla çıkmış olduğu sürdürülebilirlik yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Anadolubank, sürdürülebilirlik stratejilerini, çalışmalarını ve hedeflerini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

2019 yılından bu yana sürdürülebilirliğin her boyutu için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, “GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) uyumlu hazırladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz ile 2023 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kamuoyuna sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışını faaliyetlerimizin her noktasında uygulamak için oluşturduğumuz komite ve çalışma grupları ile kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızın kaynaklarını tespit ettik ve bir hesaplama metodolojisi geliştirdik. Böylece yıllık olarak hem direkt hem de dolaylı emisyonlarımızı hesaplayarak raporlarımızda paylaşacağız” dedi.

Sürdürülebilirliğin bankacılık sektörü için önemine vurgu yapan İnce, “Banka bünyesinde kurduğumuz “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi”yle kurumun çatı Sürdürülebilirlik Politikası’nı oluşturan Anadolubank, ayrıca müşterilerine sunduğu hizmet kapsamında ortaya çıkan Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetimi için de çatı politikaya bağlı kalarak diğer politikalarını geliştirmiştir. Bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik için kritik bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle daha iyi bir dünya hedefliyor; Sürdürülebilir Bankacılık ürünlerimizle müşteri tercihlerine farklı bir yön de veriyoruz.” dedi.

“Yalnızca çevre değil, sosyal ve yönetişim konularına da aynı önemi göstermek gerekiyor”

Sürdürülebilirlik kapsamında yönetişimsel ve sosyal boyutlara da dokunulması gerektiğini belirten İnce, “Bize göre sürdürülebilirlik, çevresel boyutun yanı sıra yönetişim ve sosyal boyutları da kapsamakta. Dolayısıyla şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, toplumsal eşitlik, insan hakları ve toplumların refahı konusunda da elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz.

2023 yılında yaşadığımız ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olan Hatay depremi sonrasında Banka olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk.

Sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı sağlama amacı güden girişimimiz ‘İyilik Kumbarası’nı çalışanlarımızla birlikte deprem bölgesi için devreye aldık. Bu proje ile çalışanlarımız tarafından oluşturulan yardım kolilerini Hatay Çadırkent’te bulunan depremzede vatandaşlara ulaştırdık.

Yine toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamak için önemli bir platform olduğunu düşündüğümüz İstanbul Maratonu’na Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile çalışanlarımızdan oluşan koşu takımımızla katılım sağladık ve otizmli bireylerin eğitimine destek verdik.

Sürdürülebilirlik farkındalığını hem kurum içi hem kurum dışında arttırmayı amaçlayan çalışmalarımızı farklı platformlarda sürdürüyoruz. Çalışanlarımıza “Sürdürülebilir Yaşam Etkinlikleri” bünyesinde, günlük yaşamda sürdürülebilir ipuçları verdiğimiz atölye etkinlikleri düzenleyerek iç iletişim çalışmalarıyla da bilgilendirmeler yapıyoruz. Kurumsal Sürdürülebilirliğin her alanda önemli bir yere sahip olduğunu biliyor, çalışanlarımızın bu anlamda öğrenme deneyimi yaşamalarını ve farkındalıklarının artmasını destekliyoruz” dedi.

Anadolubank’ın sürdürülebilirlik yolculuğunun iklim değişikliğini azaltmaya yönelik projelerle ve kurumsal sürdürülebilirlik için yeni stratejilerle devam edeceğini vurgulayan Suat İnce, sorumlu bankacılık anlayışıyla “Geleceğimiz İçin Bugünden Başlayalım” diyerek sözlerini tamamladı.