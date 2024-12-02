Tekstil sektöründe yeni dönem: Altınyıldız, Bahariye Mensucat ile anlaştı

Boyner Grup çatısı altında faaliyet gösteren, tekstil sektörünün öncü şirketlerinden Altınyıldız, Bahariye Mensucat ile yaptığı anlaşmayla globalleşme vizyonuna yeni bir ivme kazandıracak. Tüm kumaş üretim ve satış süreçlerini kapsayan anlaşma ile Altınyıldız, Bahariye Mensucat’ın üretim süreçleri, müşteri portföyü ve geniş ihracat ağıyla gücünü daha da pekiştirecek.

Altınyıldız, aynı zamanda ilk yıl 1 milyon metre ek kumaş satışıyla birlikte toplam 6 milyon metre kumaş satış hacmine ulaşacak. Bu artışla birlikte ihracatta büyük bir ivme kazanılması hedefleniyor.

“Bahariye Mensucat yuvaya döndü”

Altınyıldız ve Bahariye Mensucat birlikteliği ile ilgili konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, “Bahariye Mensucat gibi sektörün köklü ve saygın bir kuruluşu ile güçlerimizi birleştirmek, Altınyıldız’ın Türkiye’de ve özellikle uluslararası arenada daha güçlü konuma ulaşmasına önemli katkılar sağlayacak. Bahariye Mensucat ile hikayemiz aslında çok daha eskilere dayanıyor. Altınyıldız’ın bugün Bahariye Mensucat’la yaptığı bu iş birliğini ‘yuvaya dönüş’ olarak görüyorum. Bu süreçte Bahariye Mensucat’ın bilgi birikimi ve müşteri güveni de bizim için büyük bir avantaj olacak. Ülkemizin tekstil endüstrisindeki rekabet gücünü artırmak, kaliteyi ve çeşitliliği ileriye taşımak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Bahariye Mensucat’ın yüksek ihracat kapasitesi, müşteri portföyü ve ürün yelpazesini Altınyıldız’ın gücü ve yatırımlarıyla bir araya getirerek yurt dışı pazarlarda önemli bir ivme kaydedeceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte bu yeni yapılanma, Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak yerel üretimi ve istihdamı destekleme yönünde de kritik bir rol üstlenecek” diye konuştu.

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün ise Altınyıldız’ın Bahariye’yi bünyesine katması ile oluşacak yeni oluşumun tekstil sektöründe yeni bir dönemi müjdelediğini ifade ederek, “Altınyıldız, Türkiye’nin tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geliyor. Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketimizin yıllık 35 milyon dolara ulaşan bir ihracat rakamı var. Sektörün en güçlü oyuncularından olan Bahariye Markası ile ihracatta vites yükselteceğiz” dedi.

“Türk tekstil sektörünü dünya çapında daha güçlü bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz”

Bahariye Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Topbaş ise şunları söyledi: “74 yıllık derin bilgi ve birikimimiz ve kaliteli ürünlerimizle uluslararası pazarlara hizmet ediyoruz. Altınyıldız gibi yenilikçi, vizyoner ve köklü bir yapının Bahariye Mensucat’ın hikayesini daha da ileriye taşıyacak olması, bizim için gurur verici.”

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 125 bin metrekarelik açık alan ve 62 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan entegre üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren Altınyıldız, 2024 yılında yaklaşık 5 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Altınyıldız, 2025 yılında da 5 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

74 yıllık köklü bir geçmişe sahip Bahariye Mensucat ise üretiminin çok büyük bir kısmını ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.