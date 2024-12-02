Özel harekatın 239 el bombası ve 262 bin fişeği çalındı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde müdürlüğün deposunda bulunması gereken 239 el bombası, 59 bin adet 7.62x51 fişek ve 203 bin adet 9x19 fişeğin kaybolduğu olay ortaya çıkarıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre, depodan sorumlu olan özel harekat polisi O.K.’nin, borsada büyük miktarda para kaybetmesi sonrasında borcunu kapatmak için mühimmat ve silahları sattığı iddia ediliyor.

Saymaz’ın aktardığına göre, O.K.’nin sattığı mühimmatlar, KHK ile ihraç edilen eski polis Y.Y. tarafından alındı. Y.Y., bu silah ve mühimmatları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli başkomiser Z.T.M.'ye devretti. Başkomiser Z.T.M. ise eşi A.M. ve avukat M.Y. ile birlikte, el bombaları ve fişeklerle dolu cephaneliği bir av bayisine sattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalın ardından başlattığı soruşturma kapsamında 11 kişiyi zimmet, silah ve mühimmat ticareti suçlarından gözaltına aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında 139 el bombası, 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 7621 farklı çapta fişek ve 200 şarjör yer alıyor. Ayrıca 17 balistik yelek, 5 elektroşok tabancası, 40 biber gazı, 23 bıçak ve çeşitli askeri teçhizatlar da ele geçirildi. Ancak, kayıp mühimmatlar arasında 100 el bombası ve 255 bin fişek hâlâ bulunamıyor.

Valilikten açıklama

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatların satıldığı iddiasını doğruladı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalındığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'Zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."