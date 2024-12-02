  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Personeller eve gönderildi
Takip Et

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Personeller eve gönderildi

İstanbul Finans Merkezi’nde, BDDK’nın da bulunduğu binanın otopark katında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, BDDK çalışanları tedbir amacıyla evlerine gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Personeller eve gönderildi
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir süre önce İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank’ın binasına taşınmıştı.

Binanın eksi 4. katındaki otoparkta bu sabah küçük çapta bir yangın çıktığı bildirildi.

Elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği iddia edilen yangın nedeniyle, BDDK çalışanları tedbiren içeri alınmadı ve evlerine gönderildi.

Yangının söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Pegasus, yılbaşına özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlarPegasus, yılbaşına özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlarEkonomi
125 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...125 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Yemek kartlarına “asgari ücret” düzenlemesi1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Yemek kartlarına “asgari ücret” düzenlemesiEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
4 milletvekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke sunuldu
4 milletvekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke sunuldu
MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İletişim Koordinatörü oldu
Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İletişim Koordinatörü oldu
İstanbul-Sivas uçağı acil iniş yaptı! Yolcular otobüsle Sivas'a taşındı
İstanbul-Sivas uçağı acil iniş yaptı! Yolcular otobüsle Sivas'a taşındı
Haftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yağış nedeniyle yoğunluk oluştu
Haftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yağış nedeniyle yoğunluk oluştu