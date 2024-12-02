İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Personeller eve gönderildi
İstanbul Finans Merkezi’nde, BDDK’nın da bulunduğu binanın otopark katında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, BDDK çalışanları tedbir amacıyla evlerine gönderildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir süre önce İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank’ın binasına taşınmıştı.
Binanın eksi 4. katındaki otoparkta bu sabah küçük çapta bir yangın çıktığı bildirildi.
Elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği iddia edilen yangın nedeniyle, BDDK çalışanları tedbiren içeri alınmadı ve evlerine gönderildi.
Yangının söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.