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1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Yemek kartlarına “asgari ücret” düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi. Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kaldırıldı.

Haber Merkezi
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1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Yemek kartlarına “asgari ücret” düzenlemesi
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Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil edildi. 

Asgari ücret hesaplaması değiştirildi

Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Eski maddede, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" ifadeleri yer alıyordu. 

Yeni madde de ise, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı." ifadeleri yer alıyor. 

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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