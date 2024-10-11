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Atakum Belediyesi, atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, doğaya karıştığında ciddi zararlara neden olan atık yağları, geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışmalarına son hız devam ediyor.

Haber Merkezi
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Atakum Belediyesi, atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor
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Belediye ekipleri, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ‘Bitkisel Atık Yağlar Projesi’ faaliyetleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki işletmelerin bitkisel atık yağ sözleşmelerini ve makbuzlarını denetledi. Lisanslı geri dönüşüm merkezleri ile sözleşmesi bulunmayan işletmelere, tutanak tutularak 10 gün içerisinde gereken belgeleri ibraz etmeleri konusunda bilgi verildi. Çevre dostu uygulamayla atık yağ sözleşmesi bulunan restoran, kafe ve diğer iş yerlerinde biriktirilen atık yağlar, geri dönüşüm merkezleri tarafından belirli ücret karşılığında teslim alınıyor.    

"Bir litre atık yağ, bir milyon litre suyu kirletiyor"

 

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Bitkisel atık yağlar, kullanılmış kızartmalık yağlar, kullanma tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlardır. Esas olarak atık yağlar, evlerde, iş yerlerinde, yemekhanelerde ve restoranlarda oluşmakta. Bir litre bitkisel atık yağ lavabolardan döküldüğünde, maalesef bir milyon litre temiz su kaynağını kirletiyor. Amacımız, işletmelerin atık yağlarını biriktirmelerini sağlayarak kanalizasyona dökülmesini engellemek ve çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak. Sözleşme yapmayanlara da gerekli işlemleri uygulamak. Şu an pilot bölge olarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeyiz. İlçenin tamamında denetimlerimiz devam edecek. İşletmelerden ricamız, bitkisel atık yağlarını biriktirerek firmalara teslimini sağlamaları. Komşularımız, Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü arayarak tarafımızdan gerekli bilgiyi alabilirler.” 

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