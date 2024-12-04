Borsa İstanbul'da, X. Sürdürülebilir Finans Forumu gerçekleştirildi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından (SKD Türkiye) Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği (UN Global Compact Türkiye) iş birliğiyle düzenlenen X. Sürdürülebilir Finans Forumu, finans dünyasının uluslararası arenadan ve Türkiye’den birçok kuruluşunu bir araya getirdi. X. Sürdürülebilir Finans Forumu’nun açılış konuşmalarını, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül gerçekleştirdi.

"Üçüz dönüşüm çağına girdik"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptığı açılış konuşmasında, “Sürdürülebilirlikle birlikte şunu görüyoruz ki, ne yaparsanız yapın dijitalleşme, sürdürülebilirlik, ve toplumsal etki, toplumsal pozitif etkiye dayanmazsa bir yanı eksik kalıyor. Bu nedenle artık üçüz dönüşüm çağına girdik, çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının mutlaka finanse edilmesi önemli. SPK olarak iklim finansmanında kullanılabilecek yurt içi finansman imkanlarını harekete geçirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda oluşturulmuş ülkemizin ilk ve tek Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi hazırlandı. Rehberle birlikte, Yeşil Borçlanma Araçları, Sürdürülebilir

Borçlanma Araçları, Yeşil Kira Sertifikası ve Sürdürülebilir Kira Sertifikaları şu anda zaten kullanılıyor. Bu ihraçların uluslararası finansal piyasalardaki en iyi uygulamalar ve standartlara uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“İklim kriziyle mücadele, bireylerin, kurumların ve ülkelerin iş birliğiyle mümkün olabilir"

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel ise yaptığı konuşmada, üçüz dönüşümle birlikte yeni bir ekonomik yapıya geçildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“İklim kriziyle mücadele, bireylerin, kurumların ve ülkelerin iş birliğiyle mümkün olabilir. Bu süreçte hepimize düşen görev, birlikte çalışarak sürdürülebilir çözümler üretmektir. Bu çözümler, dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve sosyal etkiden oluşan üç kritik dönüşüm alanında gerçekleştirilmelidir. Yeni bir ekonomik yapıya geçtiğimiz bu dönemin, ülkemize ve iş dünyamıza risklerle birlikte önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum.” Türkiye’nin net sıfır hedefleri için finansmana erişimin önemine dikkat çeken Günsel, şunları ekledi: “Sürdürülebilir çözümlerin gerçekleşmesi için kamu politikalarının yanı sıra özel sektör ve finans kuruluşlarının yenilikçi çözümleriyle süreci desteklemesi gerekiyor. Forumumuzun yeni iş birlikleri için bir başlangıç olacağına inanıyorum.”

"Üçüz dönüşüm, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda toplumların daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunur"

Forumdaki konuşmasında UN Global Compact Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, şunları söyledi:

"Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşümü bir bütün olarak ele alan üçüz dönüşüm, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda toplumların daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunur. Üçüz dönüşümün hayata geçirilebilmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve yeni ekonomik modellerin geliştirilmesinde finansman hayati öneme sahip. Yeşil tahviller, sürdürülebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar ve enerji dönüşümünün finansmanı Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşmasında büyük rol oynayacak. Bu dönüşümün başarısı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir vizyonla, koordineli çalışmasına bağlı. Burada her bir paydaşa önemli sorumluluklar düşüyor.”

X. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda, COP29’da 2053 net sıfır hedefine yönelik Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi’ni açıklayan Türkiye’nin, iklim finansmanına erişim konusu da ele alındı. Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, tarım, atık ve arazi kullanımı gibi öncelikli sektörlerde azaltım ve uyum çalışmaları için gerekli finansman konusunda, Türkiye’yi bekleyen yeni dönem değerlendirildi. Forum’da ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları olarak görülen üçüz dönüşüm kapsamında dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve sosyal adaletin geleceği, sürdürülebilir finans stratejileri ve etki yatırımları gibi başlıklar masaya yatırıldı. Forum’a katılan finans sektörü ve reel sektör temsilcileri, sürdürülebilirlik finansmanındaki ihtiyaçlar, beklentiler ve somut çözümlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Dijitalleşme ve karbonsuzlaşma, sürdürülebilir finans stratejilerini dönüştürerek geleceğe yön veriyor

Forum kapsamında gerçekleştirilen “Üçüz Dönüşüm: Dijitalleşme, Karbonsuzlaşma ve Sosyal Adaletin Geleceği” başlıklı panel, EBRD, Garanti BBVA, İş Bankası ve TSKB üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde, finans sektöründeki uygulamaların dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve sosyal adalet üzerindeki etkileri ele alındı. Bankaların enerji yoğun sektörlere yönelik finansman politikaları, dijitalleşme ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojilerle değerlendirildi. Yeşil tahviller ve sürdürülebilir finansman ürünlerinde dijital çözümlerin katkısı tartışıldı. Küresel karbon piyasalarının dijitalleşmesinin, gelişmekte olan ülkelerde sosyal eşitsizlikleri azaltmadaki rolü ele alındı. Ayrıca, bu piyasaların yeşil projelerin finansmanını hızlandırmadaki etkisi de incelendi.

“Dijitalleşme, sürdürülebilir dönüşüm için çok verimli bir destek mekanizması"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuşmasında dijitalleşmenin rolüne değinerek, “Dijitalleşme, sürdürülebilir dönüşüm için çok verimli bir destek mekanizması. Bu yüzden üçüz dönüşümün birlikte ele alınmasının bir tercih değil bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Biz de bu dönüşüm yolunda müşterilerimizin yanında yer alıyor ve onları destekliyoruz” diye konuştu.

"Adil geçiş, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma unsurları bir arada ele alınmalı"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, panelde adil geçiş, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma unsurlarının bir arada ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Adil geçiş süreci, çevresel hedeflerle birlikte toplumsal ve ekonomik dönüşümü de gerektiriyor. Biz de İş Bankası olarak tüm paydaşlarımızın da desteği ve üçüz dönüşüm odağıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere çalışıyoruz” dedi.

TKSB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan konuşmasında, “Sürdürülebilir Finans Forumu’nda üçüz dönüşüm çerçevesinde, nitelikli kalkınmanın kilit kavramlarından dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve sosyal adaleti kıymetli konuşmacı ve panelistlerle değerlendirme fırsatı bulduk. TSKB olarak, ülkemizin üçüz dönüşüm sürecinde finans sektörünün dönüştürücü gücünden de faydalanarak yarattığımız 75 yıllık etkiyi, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Etki yatırımları, sosyal ve çevresel faydayı finansal getiri ile birleştirerek yeni bir dönem başlatıyor

“Etki Yatırımları: Geleceği Şekillendiren Sürdürülebilir Finans Stratejileri” başlıklı ikinci panelde ise Akbank, IFC, Şekerbank, TKYB ve UNEP FI’dan üst düzey temsilciler, sürdürülebilir finans dünyasındaki en büyük eğilimleri ve yenilikleri ele alarak, bu alandaki dönüşüme ışık tuttu. Panelde gelişmekte olan ülkelerde, etki yatırımlarıyla sosyal ve çevresel faydanın yanı sıra finansal getiri elde etmek için gereken yapısal reformlar veya politikalara da değinildi. Ayrıca finans sektörünün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile uyumlu yaratıcı ekonomi, sonuç odaklı finansman gibi yenilikçi yaklaşımları nasıl entegre ettiği ele alındı.

"Dönüştürülemeyecek sektör yok, sürdürülebilir etkinin henüz entegre edilmediği sektör var"

Akbank Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilir Finansman Bölüm Başkanı Serkan Duruduygu, “ÇSY konusunda rehberliğin müşterilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu görüyoruz. Akbank Yatırım Bankacılığı’ndaki uzman ekibimiz müşterilerimizin yeşil dönüşümünden net sıfır hedeflerine erişime kadar birçok konuda en doğru finansal ürüne erişmesine sürdürülebilirlik performanslarını arttırmaya destek oluyor. Akbank olarak her zaman ‘Dönüştürülemeyecek sektör yok, sürdürülebilir etkinin henüz entegre edilmediği sektör var’ diyoruz. Halihazırda müşterilerimizin dönüşümünde destek olmak adına 23 adet sürdürülebilir ürün sunuyoruz. Yeşil ve kapsayıcı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"Etki odaklı yaklaşımlarımızı projelerin tüm yaşam döngüsüne entegre ediyoruz"

Etki odaklı projelerde, uluslararası kuruluşlar ile ortak hareket ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri Seçil Yıldız, “Tüm finansman faaliyetlerimizi ve projelerimizi Global Reporting Initiative (GRI) Standartları, Entegre Raporlama Çerçevesi ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu araçların yanı sıra, Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri (OPIM) doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de Etki Prensipleri’ne imza atan ilk ve tek finans kuruluşuyuz. Etki odaklı yaklaşımlarımızı projelerin tüm yaşam döngüsüne entegre ediyor, bu yaklaşımla çevre ve toplum üzerinde pozitif etki oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca Global Impact Investing Network danışma kurulu üyesi olarak, ülkemizi Etki alanında küresel bir merkez yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Etki yatırımları ve sürdürülebilir finans, küresel boyutta finansal ekosistemin dönüşümünde kritik bir rol oynuyor"

Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel, “Etki yatırımları ve sürdürülebilir finans, küresel boyutta finansal ekosistemin dönüşümünde kritik bir rol oynuyor. Türkiye’nin KOBİ kredilerine kendi kredi portföyü içerisinde en yüksek payı ayıran özel sermayeli mevduat bankası olarak, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve aktif olarak bu dönüşüme katkı sağlayacak çözümler üzerine çalışıyoruz. KOBİ’lerin ve tarımın desteklenmesi, üçüz dönüşüm sürecinde bunun çevresel ve sosyal etki gözetilerek yürütülmesi iş modelimizin ana yapı taşlarından birini oluşturuyor” dedi.

Sürdürülebilirlikte belirsizliklerle başa çıkma ve yapay zekanın finans dünyasındaki yükselen rolü, katılımcılara ilham verdi

"İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin dönüşüm yolculuğunda attığı her adım geleceğimiz için çok kıymetli"

Forum kapsamında düzenlenen Özel Oturum’un sponsorluğunu üstlenen Yapı Kredi’nin Kurumsal İletişim Direktörü, Yazar, KİD Başkan Yardımcısı Arda Öztaşkın, “Geleceğin finans dünyasında AI ve sürdürülebilirlik” başlıklı sunumuyla yapay zekanın artan önemine ve rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Öztaşkın, konuşmasında şunları söyledi:

“Yapay zekâ desteğiyle sürdürülebilirlik ve ekonomik başarının birlikte ilerlediği, veri odaklı kararlarla doğal kaynakların verimli kullanılacağı bir gelecek mümkün. İşte tam bu noktada özel sektör, STK ve kamu kurumlarının iş birliği çok önemli. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin bu dönüşüm yolculuğunda attığı her adım geleceğimiz için çok kıymetli.”

Forumda ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin “Belirsizlik Evreninde Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunum yaptı.