Siber Pazartesi’de harcamalar arttı

Tatil alışverişi sezonunun ilk kritik haftasında Şükran Günü ve Kara Cuma ile birlikte üçüncü büyük online harcama günü olan Siber Pazartesi'de tüketici harcamalarına ilişkin rakamlar belli oldu.

Pazartesi günü, birçok ABD'li tüketici uzun hafta sonunun ardından işlerine dönerken, online alışveriş, bazı ürünlerde ortalama yüzde 40'a varan büyük indirimlerle ilerlemeye devam etti.

Adobe, alışveriş yapanların o gün ABD'de internet üzerinden 13,3 milyar dolar harcadığını söyledi. Salesforce'un rakamları biraz daha iç karartıcı. ABD'li tüketiciler 12,8 milyar dolar harcarken, küresel harcamaların 49,7 milyar dolar olduğunu söyledi.

Adobe'nin rakamları 2023'e göre yüzde 7,3 artarken, Salesforce küresel büyümeyi yüzde 3 ve ABD'deki büyümeyi sadece yüzde 2 olarak takip etti.

Uluslararası ölçekte, pazartesi günü harcanan miktar Kara Cuma'nın online coşkusunun oldukça altında kaldı. Salesforce, o gün alışveriş yapanların dünya genelinde rekor kırarak 74,4 milyar dolar, ABD'de ise 17,6 milyar dolar harcadığını açıkladı (Şükran Günü: dünya genelinde online olarak 33,6 milyar dolar harcandı.)

Rakamlar yine de tatil dönemi online satış sezonunun genel olarak yükselişe geçtiğinin bir göstergesi. Adobe, ABD için toplam rakamın, tüketicilerin 12,4 milyar dolar harcadığı 2023 yılına kıyasla yüzde 7 arttığını söyledi. Ayrıca Siber Pazartesi'yi "tüm zamanların en büyük online alışveriş günü" olarak tanımlıyor- ki Adobe'nin rakamlarına göre öyle.

Siber Hafta, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş gün- hayır, aslında yedi gün değil, ancak her gün yapılan süper büyük harcamalar belki de bir hafta olarak adlandırılmasını haklı çıkarıyor- ve Adobe, tam "haftanın" ABD'de 2023'e göre yüzde 8,2 artışla 41,1 milyar dolar getirdiğini söyledi. Adobe, tatil sezonunun tamamının ABD'de yüzde 8,4 artışla 240,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

ABD'de Siber Pazartesi harcamaları 13 milyar doları aştı

Adobe tarafından hazırlanan bir rapora göre, tüketiciler Kara Cuma'da ABD mağazalarındaki cansız talebin ardından elektronikten oyuncağa kadar her şeyde yüksek yılbaşı indirimleri yakalarken, Amerikalılar pazartesi günü ABD'de internet üzerinden 13,3 milyar dolar harcadı.

Tüketiciler 2023'teki Siber Pazartesi'ye kıyasla yüzde 7,3 daha fazla harcama yaptı. ABD perakende sitelerine yapılan 1 trilyondan fazla ziyareti desteklemek için yazılımını kullanan cihazların kaydını tutan Adobe'ye göre bu rakam, Amerikalıların bu yıl Kara Cuma'da internet üzerinden yaptığı yaklaşık 10,8 milyar dolarlık harcamayı takip ediyor.

Perakendeciler, geleneksel olarak Amerika'nın en büyük internet alışverişi günü olan Siber Pazartesi'de anlık bildirimler, e-postalar ve yüksek indirimli kozmetik, elektronik, oyuncak, giyim ve diğer ürünleri tanıtan diğer reklamlarla temkinli ABD müşterilerini ikna ediyor.