En düşük emekli aylığı 14 bin 607 lira olacak!

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Kasım ayı TÜFE verisini yüzde 2,24 olarak açıklamasının ardından herkes kağıt kalem ve hesap makinesini eline alıp aylıklara verilecek enflasyon farkını hesaplamaya başladı. Bu verilerle SGK emeklilerinin aylıklarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57 oranında enflasyon farkı oluştu. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak 2025’te açıklanacak 2024 yılı Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

Her ne kadar yaş meyve sebzede fiyatlar daha mantıklı seviyeye gelse de artacak doğalgaz ve elektrik üretiminin etkisiyle aylık enflasyonda çok anlamlı bir geriye gidiş beklenmiyor.

Başka bir ifade ile aylık bazda yüzde 2’nin altında gelecek enflasyonun çok da gerçekleri yansıtmayacağı dile getiriliyor. Biz de yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişen enflasyon oranlarına göre emekli aylıklarına gelecek olası enflasyon farklarını hesapladık.

En düşük senaryoya göre yani Aralık enflasyonunun yüzde 2 çıkması halinde emekli aylıklarına yüzde 16,86 oranında enflasyon farkı oluşacak. Söz konusu fark enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde yüzde 17,81, yüzde 3 olması halinde ise yüzde 18,0 olarak gerçekleşecek.

En düşük emekli aylığı 14 bin 607 lira

Eğer ekonomi yönetimi yılın geri kalan 28 gününde en düşük emekli aylıklarına yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapmazsa, hâlen 12 bin 500 lira düzeyinde olan en düşük aylık yüzde 2’lik senaryoya göre 14 bin 607 lira 50 kuruşa çıkacak. En düşük aylık; enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde 14 bin 726 lira 25 kuruş, yüzde 3 olması halinde ise 14 bin 750 lira olacak.

Memurların hesabı farklı

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise daha farklı yöntemle hesaplanıyor. Şöyle ki bu gruptakiler 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10’luk toplu sözleşme kaynaklı zam almışlardı. Bu oran ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark memur ve emeklilerine ödenecek. Yani yüzde 2’lik senaryo uyarınca 6 aylık enflasyon yüzde 16.86 çıkarsa, bunların aylığında 6,86 puanlık enflasyon farkı oluşacak. Buna, 2025 yılı ilk 6 ayı için verilen 6 puanlık zam da eklenecek ve böylece memur ve emeklilerin aylıkları Ocak’ta yüzde 12,86 (basit oran) artacak. Söz konusu oran 2,5’luk Aralık enflasyonuna göre 13,81, yüzde 3’lük Aralık enflasyonuna göre ise yüzde 14 olacak.

Revizesi revize edilen enflasyon hedefi de tutmayacak

Kasım’da aylık enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde gelmesi, Merkez Bankası’nın defalarca revize ettiği ve son olarak yüzde 44 olarak duyurduğu yılsonu enflasyon hedefinin tutmasını da neredeyse imkansız hale getirdi. Buna göre Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yılsonu enflasyonu yüzde 45,76, yüzde 2,5 olursa yılsonu enflasyonu yüzde 46,46 olacak. Eğer Aralık enflasyonu yüzde 3 çıkarsa bu kez yıllık enflasyon yüzde 47,19 olarak gerçekleşecek.