Brambles, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde kategori lideri oldu

CHEP markasıyla 60 ülkede faaliyetlerini sürdüren küresel tedarik zinciri çözümleri şirketi Brambles, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirildiği Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne birinci sıradan girmeye hak kazandı. Brambles, 23/100’lük sektör ortalamasına karşılık 81/100 puan elde ederek sıralamada tepeye çıktı.

Şirketin üst üste dokuzuncu kez endekse dahil edildiğini belirten Brambles CEO’su Graham Chipchase, geçtiğimiz yıl gerçek anlamda rejeneratif bir vizyona ulaşmak amacıyla yeni hedefler belirleyerek sınırlarını zorladıklarını söyledi. Chiphase, “DJSI tarafından ödüllendirilmek bir onur. Vizyonumuzu taçlandıran bu önemli kazanımla birlikte Brambles ile CHEP’in küresel tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıma konusunda sürdürdükleri rolden büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

Şirketin ayrıca “Olumlu Gezegen”, “Olumlu İş” ve “Olumlu Topluluklar” şeklinde adlandırılan sürdürülebilirlik programı da ödüllendirildi.