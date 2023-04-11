Harbour Energy ve bp, karbon yakalama ve depolama projesi geliştirecek

İngiltere'nin en büyük bağımsız petrol ve gaz şirketi Harbour Energy ve bp, Viking karbon yakalama ve depolama (CCS) projesinde anlaşmaya vardı. Harbour Energy'nin açıklamasına göre, şirket yüzde 60 hisseyle Viking CCS projesinin operatörü olarak faaliyet gösterecek. Bp ise projede yüzde 40 paya sahip olacak.

İngiltere'nin ağır sanayi bölgesi olarak bilinen Humber'e yakın bir noktada kurulacak Viking CCS'nin, İngiliz hükümetinin 2030'a kadar yıllık 30 milyon ton karbon yakalama ve depolama hedefinin üçte birini (10 milyon ton) karşılama potansiyeli olduğu hesaplanıyor.

Projenin Humber bölgesi ve çevresine 4 milyar sterlin brüt katma değer sağlayacağı öngörülüyor. Proje için nihai yatırım kararının 2024'te alınması ve projenin 2027 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Viking projesinin gelecek 10 yıl içinde karbon yakalama, taşıma ve depolama değer zincirinde potansiyel 7 milyar sterlinlik yatırım hacmi oluşturabileceği ve inşaat alanında 10 binden fazla kişiye iş imkanı oluşturması bekleniyor.