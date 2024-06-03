Kapadokya’da doğa dostu bir festival: Cappadox, 5. edisyonu 4 bin kişiyi ağırladı

Merve YEDEKÇİ / NEVŞEHİR

Cappadox sergileri için üretilmiş olan yapıtlar; bölgenin tarihi, ekosistemi ve canlı-cansız doğası, coğrafi, mimari ve sosyoekonomik özellikleriyle bağlar kuruyor. Toplumsal ve tarihsel dönüşümlerin planlar ve projeksiyonlara dirençlerine, neden-sonuç ilişkilerinin ötesinde tesadüflere, kazalara ve yanlış anlamalara açıklığına, lineer olmayan kesintili çetrefil yollarına uğruyor.

Sürdürülebilirlik festivalin ruhuyla bütünleşti

Volkswagen festivalde sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunarak, etkinliklerde çevresel atıkları en aza indirme hedefini ön plana aldı. Tek kullanımlık plastik atıkları azaltma amacıyla, katılımcılara işlevsel ve sağlıklı su mataraları sundu. Böylece, festival ziyaretçileri su ihtiyaçlarını bu mataralarla karşılayarak yüzlerce pet şişenin çevreye zarar vermesini önledi. Festival ekolojiyi de odağına alarak, ses kirliliğinden çöp ve atıklara, enerji tüketimine kadar yaydıkları karbon salımı bakımından ekolojik ve kültürel organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Festival, karbon salımını azaltma yönünde hedefler belirlenmesi ekolojik duyarlılığın artırılması yönünde bilinç ve farkındalığa teşvik ediyor. Festivalde Katılımcılara, evlerde saklı kalmış lezzetler ve kaybolmaya yüz tutmuş yerel tatlar ile alternatif pişirme teknikleri gösterilerek sıfır atık yöntemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Ayrıca, bölgenin sahip olduğu gastronomi zenginliğine deneyimlenerek sürdürülebilir gastronominin yaşamsal önemini vurgulandı. Gerçekleşen atölyeler ile katılımcılar ileri dönüşüm sürecini kişisel olarak deneyimleme imkânı buldu. Başta kadın kooperatifleri olmak üzere yerel üreticilere ürünlerini satabilecekleri stant alanları ile imkân sağlanarak bölge halkına katlı sağlandı.

Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü Tilbe Polat; “Doğuş Otomotiv olarak, kültür, sanat etkinliklerinin birleştirici gücüne her zaman inanıyoruz. Kültür alanının genişleyerek devam etmesi için sürdürülebilirliği önceleyen politikalara, yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Cappadox’un bir kez daha ana sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz. ‘Love Brand’ adını verdiğimiz stratejimizin ana unsuru samimi ve ilham veren marka olmak. İnsanların kalbine dokunabildiğimiz, onlara farklı deneyimler yaşattığımız ve müşterilerimizle bağ kurabildiğimiz sponsorlukların içinde yer alıyoruz. Festival doğa dostu ve sürdürülebilir yönünü de küresel festival niteliğinde. Katılımcılar bir yanda trekking yaparken diğer yanda çağdaş sanatçıların eserlerini ziyaret edebilecek, diğer yanda bölgenin yerel lezzetlerini tadabilecek, meditasyon yapabilecekler. Bizim için atık yönetim süreci çevreye olan negatif etkimizi minimuma indirebilmek için etkin yönetilmesi gereken süreçlerin en başında gelmekte. Katılıcılar festival boyunca atık yönetimiyle ilgili politikalarımızı kişisel olarak deneyimleme imkânı bulacak” açıklamasında bulundu.