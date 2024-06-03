Pegasus'un filosuna 2029 yılına kadar 52 yeni Airbus katılacak

Bu hafta Dubai’de düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yıllık toplantısında, havayolu CEO’ları, uçak üreticileri, motor üreticileri ve kiralayıcılar bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında tedarik zinciri sorunları ve uçak teslimatlarındaki gecikmeler vardı. ABD’li uçak üreticisi Boeing’deki güvenlik endişeleri ve Airbus’taki üretim gecikmeleri, havayolu şirketlerini yeni uçak siparişlerini çok önceden planlamaya zorladı.

Pegasus’un şu anda 105 uçaklık bir filosu var ve bu filo hem Boeing hem de Airbus uçaklarından oluşuyor.

"Teslimatlarda önemli bir gecikme yaşanmadı"

Pegasus Havayolları’nın CEO’su Güliz Öztürk, ikili filo stratejisinin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda, tek bir filo işletmenin daha basit göründüğünü ancak teslimat gecikmeleri yaşandığında iki üreticinin de resmin içinde olmasının avantaj sağladığını ifade etti. Ayrıca, Pegasus’un Airbus teslimatlarında önemli bir gecikme yaşamadığını da vurguladı.

Pegasus, 2023 yılında Amman, Varşova ve Birmingham gibi şehirler de dahil olmak üzere 20 yeni uluslararası güzergâh ekledi ve toplam uçuş sayısını 53 ülkede 138’e çıkardı.

"Pegasus bu yıl daha fazla rota eklemeyi planlıyor"

Talebi karşılamak için 15 yeni Airbus uçağını teslim alan şirket, ayrıca üç uçağı da wet lease olarak kiraladı. Öztürk, Boeing uçaklarını başlangıçta planlanandan daha uzun süre uçurma kararının da kapasiteyi sağlamak için alındığını belirtti.

Pegasus bu yıl daha fazla rota eklemeyi planlıyor. Öztürk, mevcut filosunun uçabildiği altı saatlik menzil içinde 67 ülke ve 500 destinasyon bulunduğunu ve hâlâ kullanılmayan bir potansiyel olduğunu söyledi.