Lüleburgaz Karıncak Mevkii’nde ‘3 Meşe Hatıra Ormanı’

Hatıra ormanının açılışında yaptığı konuşmada Efe Alkollü İçecekler pazarlama müdürü Emre Utku: “Meşe ağacı ile yıllar içinde gelişmiş organik bir bağımız bulunmakta. Şöyle ki, rakı severlerin beğenisine 2006 yılında meşe fıçısında olgunlaştırılmış Sarı Zeybek adını verdiğimiz ürün ile tüketicilerin karşısına çıktık. Bugün ise gezegenimizin geleceği için 3 farklı meşe türüyle oluşturulan ‘3 Meşe Hatıra Ormanı’nı Ege Orman Vakfı ile beraber hayata geçirdik. Yurdumuzda yetişen Sapsız Meşe (Quercus Petraea), Saçlı Meşe (Quercus Cerris) ve Istranca Meşesi (Quercus Hartwissiana) türlerinin yer aldığı fidanları toprak ile buluşturduk.”

Orman yangınları ve iklim değişikliği gibi faktörler, meşe ağaçlarının habitatlarını azaltığını vurgulayan Utku, “Dünya genelinde beş yüzün üzerinde türü ile en yaygın ilk üç ağaç cinsinden biri olan meşe, çok dayanıklı, sağlam uzun ömürlü. Ancak, modern çağın endüstriyel faaliyetleri ve kentleşme süreci, birçok ormanlık alanı tehdit etmeye devam etmekte ve bu süreçten meşe ağaçları da etkilenmekte. Doğaya yapılan her müdahale sadece doğayı değil, tarımı, tatlı suyu biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını da etkileyebilmekte. Bu yüzden onu korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çabalıyoruz. Bu işbirliği ile doğaya olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk” açıklamasında bulunuyor.