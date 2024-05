TOÇEV 30. yılında Metanoya Köyü'nü hayata geçiriyor

Merve YEDEKÇİ / İSTANBUL

‘Okumak Her Çocuğun Hakkıdır’ ilkesiyle hareket eden TOÇEV kurulduğu günden bugüne 8 milyon 337 bin 208 öğrencinin hayatına dokundu. Vakıf 30. yılına özel hazırladığı ‘Metanoy Köyü’ projesini Edremit Körfezi’nde 30 dönümlük alanda eko-turizm ve çocuk dostu uygulama alanı olarak planlıyor. Tesisde aynı dönemde maksimum 50 kişi konaklayabilecek. Deneyim yerleşkesi olarak yapılması planlanan proje’nin 30 ayda tamamlanması öngörülüyor.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, “TOÇEV, 30 yıldır sadece eğitimde değil, aynı zamanda çocukların her alanında, her ihtiyacında yanlarında olmak için çaba sarf ediyor. 2024 yılında aktif olarak 500 öğrencinin tüm eğitim hayatlarını destekliyoruz. Bugüne kadar ise 8 milyondan fazla çocuğa ulaşarak, onların eğitim yolculuklarında eşlik ettik. Gelecek nesillere ışık tutacak daha birçok projemizle, onların hayatlarına dokunacak, onları destekleyecek ve onlara ilham olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; her bir çocuk, içinde kocaman bir dünya barındırıyor ve her biri, keşfedilmeyi bekleyen birer umut ışığı” diyor.

TOÇEV çocukları Metanoya ile kendilerini keşfedecek

Proje detaylarını Uygun şu şekilde paylaşıyor: “30 yılda 30 proje hazırladık. Gurur duyduğumuz çalışmalarımızdan biri olan Manisa’nın Demirci ilçesinde Payam Badem Köyü projesi. O proje kapsamında 1.800 adet badem ağacı dikildi. 30. yıl dönümümüz de ise Edremit Körfezi’nde, Kaz Dağları’ndaki köyümüzde ‘Metanoya Köyü’ projemizi başlatıyoruz. Metanoya; kendinin ötesine geçmek, kendini aşmak demek. Biz de bu proje ile tüm çocuklarda kişisel farkındalık yaratmayı planlıyoruz. Çevre dostu altyapılar, doğayla uyumlu çocuk ve genç etkinlikleri, çevre eğitim programları, organik beslenmeyi destekleme, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda atölyeler, ekosistemimizi korumaya yönelik oyunlar, yenilenebilir enerji kullanımı, doğadan edindiğimiz malzemelerle sanat icra etme ve topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirme gibi çalışmalarımız burada yer alacak. Alanın, turuncu bölge olmasından kaynaklı özellikle susuzluğa dayanıklı bitki üretimi yapılacak. Çocuklar gölette biriken yağmur suyunun arınma sürecini görecekler. Bu kamp alanı deneyim yerleşkesi olacak. Türkiye’de yapılmış en iyi eko-turizm ve çocuk dostu uygulama alanı olmayı hedefliyoruz. Bununla beraber kasım ayında 30. yıl özel belgeselimiz gösterime girecek. Bunu da buradan duyurmak isterim.”