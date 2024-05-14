Türkiye genelinde 22 bin öğrenci iyilik için harekete geçti

Merve YEDEKÇİ / ESKİŞEHİR

Etkinlik kapsamında gençler iklim krizi ve sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, farkındalık, eğitim ve hayvan hakları alanlarında bilgilendiriliyor. Ayrıca STK’lar ile tanışma ve seçtikleri gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı buluyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde başlayan etkinlik akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart’ın moderasyonuyla gerçekleşti. Müzisyen Harun Tekin, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu ve TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı katılım sağladı. Turne, 13 Mayıs’ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam edecek.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Akbank olarak sürdürülebilirliği insan odaklı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kurumların bugün en önemli görevinin insanların çözüm aradığı konularda sorumluluk almak ve bu alandaki atılımlarıyla topluma güven vermek olduğuna inanıyoruz. Bugün Şehrin İyi Hali ile başlattığımız turnemiz de bu bakış açımızın yansıması. Şimdiye dek 22 bini aşkın üniversite öğrencisi Şehrin İyi Hali çatısı altında toplumsal sorumluluk projelerine katkı sundu. Böylece gençler sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdi” açıklamasında bulundu.

Her 1 TL’lik yatırıma karşılık 4,38 TL’lik sosyal değer

Projenin yarattığı etkiyi Alakoç şöyle açıklıyor: “Geçtiğimiz yıl yaptığımız bağımsız bir araştırma ile Şehrin İyi Hali projemizin sosyal etkisini hesapladık. Buna göre, Akbank olarak yaptığımız her 1 TL’lik yatırıma karşılık 4,38 TL’lik sosyal değer yarattığımızı gördük. Bu, gençlerin gönüllü olarak yaptığı çalışmaların hem gençlere hem de toplumumuza yüksek bir fayda kazandırdığının en güzel kanıtı. Bugün başladığımız Şehrin İyi Hali turnesi ile ise bu etkiyi daha da güçlendirmek üzere yola çıkıyoruz. Üniversitelerde düzenleyeceğimiz etkinlikler ve atölye çalışmaları ile gönüllülüğü daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla gençlerin gönüllülük ve sosyal girişimcilik alanında çok daha aktif olacağına ve hepimizi ileri taşıyan çalışmalara liderlik edeceklerine inanıyorum.”