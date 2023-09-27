Simit Sarayı borsada ne zaman işlem görecek? DMR Unlu Mamuller halka arz sonuçları

SPK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi, şirketin talep toplama işlemi yapıldı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde, şirketin borsada işlem gereceği tarih açıklandı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde:

"DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 185.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 TL/pay baz fiyat, "DMRGD .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

Simit Sarayı halka arzında detaylar

DMR Unlu Mamuller halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül'de yapıldı. Hisse başı birim fiyat 10,24 lira olarak gerçekleşti.

Toplam halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL, “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde 3.034.020 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,67 katına tekabül eden 229.667.639 TL nominal değerli pay talebi, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 187 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 11,99 katına tekabül eden 260.864.344 TL nominal değerli pay talebi, “Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 10 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,10 katına tekabül eden 23.674.840 TL nominal değerli pay talebi, “Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar” kategorisinde 205 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,32 katına tekabül eden 1.981.779 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Toplam 75 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 6,88 katı talep gerçekleşti. “Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonrasında ise 2.973.896 kişiye dağıtım yapıldı. DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arz açıklık oranı yüzde 40,47.