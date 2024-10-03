SPK ile KOSGEB arasında işbirliği protokolü!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, işbirliği protokolüyle KOBİ'lere finansal okuryazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

SPK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KOSGEB ile finansal okuryazarlık alanında protokol yapmaktan dolayı çok memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ülkemizde katma değer yaratma ve istihdam sağlamada önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, ekonomik refahın tabana yayılmasında da önemli rol oynamaktadır. KOBİ'lere kurulduğu günden bu yana önemli destekler veren KOSGEB, KOBİ'lerin ölçek büyütmesine ve verimlilik artışına ciddi katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

KOSGEB'in bugüne kadar 1,3 milyon işletmeye 183 milyar lira destek verdiğini ifade eden Gönül, son 1 yılda 90 bin işletmeye 28,5 milyar lira kaynak sağlandığını kaydetti.

"KOSGEB'le birlikte yeni, büyük bir adım atacağımıza inanıyoruz"

İbrahim Ömer Gönül, KOSGEB'in 2010'dan bugüne kadar yaklaşık 177 bin girişimciye de 22,8 milyar lira destek sunduğunu dile getirerek, "Bugün imza altına alacağımız işbirliği protokolüyle KOBİ'lere finansal okuryazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

22 Mayıs'ta Finansal Okuryazarlık Platformu'nun tanıtımını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde yaptıklarını hatırlatan Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platform sayesinde toplumun bütün kesimlerinde farkındalık oluşturmayı planladık ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile işbirliği protokolleri imzalamıştık. Bugün de KOSGEB'le birlikte yeni, büyük bir adım atacağımıza inanıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu protokolün hedeflerimize ulaşmada önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz."

120 bini aşkın KOBİ'ye ziyaret

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da KOSGEB'in 1990'dan bugüne kadar KOBİ'lere önderlik anlamında hem ayni hem de nakdi destekler verdiğini ifade etti.

KOBİ'lerin gelişimindeki en önemli parametrelerden birinin de onlara verilecek olan finansal okuryazarlık, mali anlamda bilgi, teknik anlamda onları güçlendirecek, üretim verimliliği ve dijital olgunluk seviyelerinin artışı konusunda yetkinlik kazandıracak eğitimler olduğunu dile getiren İbrahimcioğlu, "Bu kapsamda biz 2024 Ocak itibarıyla 'Erişilebilir KOSGEB' mottosuyla tüm Türkiye'de her perşembe KOSGEB il müdürlüklerimizdeki tüm uzman ve çalışanlarımızı sahaya çıkardık. Yapmış olduğumuz saha ziyaretleriyle eylül ayı da dahil olmak üzere 120 binin üzerinde işletmeyi yani KOBİ'yi yerinde ziyaret ettik." şeklinde konuştu.

İbrahimcioğlu, söz konusu ziyaretler sırasında Merkez Bankası'nın da kullanmış olduğu birtakım eğilim anketlerini kullanmak suretiyle sahadan veriler topladıklarını söyledi.

Bu verilere bakıldığında gördükleri en temel eksikliklerden birinin de finansal okuryazarlık olduğunu müşahede ettiklerini belirten İbrahimcioğlu, finansal okuryazarlık eğitimlerinin kurumlarına vereceği katkıya vurgu yaptı.

İbrahimcioğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yapacağımız eğitimler aslında sadece kurumumuza yapılacak, uzmanlarımızın alacağı eğitimlerle beraber bir katkı değil, uzmanlarımızın biraz önce ifade ettiğim her ziyaretinde yapacağı yönderlik vazifesiyle bütün KOBİ'lerimize ulaşacağının da bilgisini buradan vermek isterim. Etki değerinin çok yüksek olacağına inandığımız bu imzayla beraber KOBİ'lerimizin daha iyiye, daha büyük yetkinliğe erişmesini umut ediyorum."

Konuşmaların ardından İbrahim Ömer Gönül ile Ahmet Serdar İbrahimcioğlu işbirliği protokolünü imzaladı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.