Yapay zeka bağımlılığı: OpenAI, haftalık ChatGPT kullanıcı sayısını açıkladı

Dünyanın en hızlı popüler olan şirketlerinden OpenAI, devrim yaratan ChatGPT ile inanılmaz işlere imza attı. Her yeni model güncellemesinde giderek gelişen ve doğal insan dili kullanan ChatGPT, milyonlarca kullanıcının en zor sorusuna bile yanıtlar buluyor.

Bu alanda rekabet artarken, yapay zeka modelleri de popülerlik yakalamış durumda. Özellikle ChatGPT, neredeyse piyasada rakipsiz. Günlük kullanımda pek çok işi saniyeler içerisinde gerçekleştiren ChatGPT'nin, haftalık kullanıcı sayısı da açıklandı.

CHATGPT KULLANICI SAYISINDA REKOR

Kısa süre önce 6,6 milyon dolar fon toplayan yapay zeka devi OpenAI, “Her hafta, dünya çapındaki 250 milyondan fazla insan işlerini, yaratıcılıklarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek için ChatGPT’yi kullanıyor.” diyerek ChatGPT'nin haftalık 250 milyon kullanıcısı olduğunu duyurdu.

Öte yandan OpenAI, yapay zeka şirketine 157 milyar dolar değer biçen ve dünyanın önde gelen jeneratif yapay zeka teknolojisini oluşturma çabalarını destekleyen 6,6 milyar dolarlık yeni fon topladığını da duyurdu.

Konuya aşina bir kişiye göre, OpenAI'nin en büyük destekçisi olan Microsoft Corp. girişime daha önce yatırdığı 13 milyar doların üzerine yaklaşık 750 milyon dolar daha ekledi.

Kaynak: engadget.com

Derleme: ekonomim.com