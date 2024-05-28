Yeşil Mutabakat, çevre dostu teknolojilere yatırımı artıracak

MERVE YEDEKÇİ / GAZİANTEP

Varta Türkiye CEO’su Kerem Acar, elektrik ihtiyaçlarının yüzde 93’ünü yenilenebilir enerji kaynağından sağladıklarını belirterek, “Avrupa’daki tüm üretim tesislerimizde yeşil enerji kullanılıyor. Fabrikalarımızdaki elektrik ihtiyacının yüzde 93’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Yeşil elektrik üretimini artırmak için üretim tesislerine daha fazla güneş paneli yatırımı yapıyoruz. Faaliyete geçecek yeni fotovoltaik sistemlerimiz ile yenilenebilir enerji üretimimizi arttırmayı ve 2030 yılında sadece Avrupa’da değil tüm üretim tesislerimizdeki enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyoruz. Atıkları en aza indirmek ve üretim süreçlerindeki malzemeleri azaltmak, yeniden kullanmak için süreçleri optimize ettik. 2022 yılında toplam 5 bin 154 ton atığın 3 bin tonunu geri dönüştürdük. Plastik içermeyen ambalajlarımız sayesinde 1000 adet pilde 2 kg plastik tasarrufu ve 4,4 kg karbon emisyonu tasarrufu sağlıyoruz. Ürünlerimizin performansını sürekli geliştirerek her zaman yenilikçi ve birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz. Bu sayede ürünlerin daha uzun süre kullanılmalarını ve daha da sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz.”

Çevre dostu teknolojilere yatırım artacak

Kerem Acar şöyle devam ediyor:

“2021’den itibaren 12 milyon euro'nun üzerinde yatırım yaparak çevre dostu paketleme makineleri parkımızı genişlettik. Aynı zamanda, kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını son iki yılda yüzde 62 oranında azalttık. ISO 14064 uyarınca doğrulanmış toplam sera gazı emisyonlarını kamuya açıklayan ilk lider pil üreticisi olduk.”

Acar, düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimliliğin ülkemiz için önemini anımsatarak, “Dönüşüm için yapılan çalışmaları ülkemiz için çok elzem buluyoruz. Yeşil Mutabakat, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojilere yatırımı artıracak. Bu durum, yeni iş sahalarının açılmasına ve yeni sektörlerin gelişmesine sebep olacak. Ülkemiz güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip. İlk etapta yüksek yatırım maliyetleri oluşacaktır. Ancak, gereken standartlara ulaşmanın ülkemizin rekabetçiliği noktasında önemi büyük” diyor

Avrupa’da atık pil toplama yüzde 50, Türkiye’de ise yüzde 5

“Sürdürülebilirlik kapsamında, verimlilik ve temiz enerjinin önemi kadar havada bulunan karbonun da temizlenmesi gerekli. Ağaçlar, doğanın bunun için sunduğu muhteşem bir çözüm. Farkındalık küçük yaşlarda edinilmeli. Okullarda geri dönüşüm eğitimleri veriyoruz. Avrupa ülkelerinde atık pillerin toplanma oranı yüzde 50’lerin üzerinde, bu oran ülkemizde yüzde 5 seviyelerinde. Bu nedenle; TEMA Vakfı işbirliği ile atık pillerin toplanmasının önemi, ekonomiye ve çevreye katkıları üzerine bilinç oluşturmaya başladık. ‘VARTA ile Atık Piller Fidan’a Dönüşüyor’ kampanyası ile tüketicilerimizin getirdiği her 0,5 kg atık pil karşılığında TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunduk. 5 ton atık pili toplayarak, 10 bin fidan bağışı ile Gaziantep İslahiye’ de, VARTA Hatıra Ormanı oluşturduk. Yaptığımız iletişimleri de artırarak ülkemizdeki atık pil toplama oranlarını büyütmeyi hedefliyoruz.”