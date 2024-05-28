Halı ticaretindeki başarı fikri, sınai ve mülkiyet haklarında kendini göstermeli

BARIŞ SEDEF

Niş üretimlerin yapıldığı sahalarda öne çıkan Türkiye, özellikle halı ve halı makineleri alanında dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. 500’e yakın üreticinin faaliyet gösterdiği sektörde özellikle halı makineleri alanında birçok firma, rüştünü kanıtlamış durumda.

Konunun fikri sınai ve mülkiyet hakları tarafını ele alan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, bu endüstride globalde 3 bin 700 patent başvurusu yapıldığını söyledi. Türkiye’den ise halı makineleri alanında yapılan patent başvurularının sınırlı olduğunun altını çizen Cumhur Akbulut, “Halı sektörünün niş bir alan olması bu alanda yapılacak patent başvurularını da değerli kılıyor. Hem kilogram başı ihracat değerinin artması hem de Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini daha fazla perçinlemesi adına halı sektörüne yönelik yapılacak patent başvuruları önemli bir yere sahip” açıklamalarında bulundu.

Ar-Ge çalışmaları patentle taçlandırılmalı

Sektördeki patent başvurularının artırılması adına ihracatçı birliklerine büyük görevler düştüğünün altını çizen Cumhur Akbulut, “Özellikle birliklerimizin yapmış olduğu pazar araştırmalarına ilave olarak hedef ülkelerle ilgili sektörel bazda patent araştırmaları gerçekleştirilmesi, firmalarımızın yeni bakış açıları geliştirmelerinin önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu. Ar-Ge ve inovasyonla patentin doğru orantılı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Cumhur Akbulut, “Reel sektörde birçok firmamız Ar-Ge çalışmalarını yapmış oldukları üretimlerde ana odak merkezine alıyor. Yapılan bu değerli çalışmaların sınai mülkiyet haklarıyla taçlandırılması hem ticarileştirme sürecine olumlu yönde etki edecek hem de ürünlerin katma değerini daha fazla artıracak” açıklamalarında bulundu.

Halı konusunda coğrafi işaret sayımız 8

Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmaya olumlu yönde etki ettiğini dile getiren Cumhur Akbulut, “Halı alanında toplam coğrafi işaret sayımız 8. Halıcılık tarihimizi göz önünde bulundurduğumuz zaman ülkemiz İran ve Hindistan’la birlikte bu alanda hatırı sayılır bir yere sahip. Hem yöresel değerlerimize sahip çıkmak hem de halı alanındaki başvurularımızı artırmak adına bu alanda daha fazla aksiyon almamız gerekiyor” dedi.

Halıda en fazla patent başvurusu ABD’ye ait

Halı makinelerinde yapılan başvurularda 631 adetle ABD ve 224 adetle Çin’in ön plana çıktığına vurgu yapan Akbulut sözlerine şöyle devam etti: “Firmalar özelinde bakıldığında ise DU PONT firmasının bu alanda 29 adet başvurusu, MİLİKEN & CO firmasının 24 adet, VOITH PATENT GMBH 24 adet ve TIANJIN AOFENG HALI 20 adet patent başvurusu bulunuyor.”