Yıldırım, Kanal 26’nın yeni sahibi oldu

ESKİŞEHİR

Sağlı Sollu Haber ve Eskişehir İlk Haber gazetelerini bünyesinde barındıran Eskişehirli iş adamı Gökhan Yıldırım, Eskişehir’in ilk özel televizyon kanalı olan Kanal 26’nın yeni sahibi oldu.

Sağlı Sollu Haber ve Eskişehir İlk Haber gazetesi ile devam eden yolculuklarında 1992 yılında kurulan ve Eskişehir’in en büyük markalarından olan Kanal 26 Televizyonu'nu alarak medyadaki yükselişlerini ve iddialarını ortaya koyduklarını dile getiren Gökhan Yıldırım, “Objektif habercilik anlayışıyla tüm kişi, kurum ve kuruluşlara eşit mesafede yaklaşacağız” dedi.

Yıldırım, “Eskişehir'in menfaatine olacak her türlü konuda Eskişehir'den yana tavrımızı hiç çekinmeden ortaya koyacağız. 32 yıllık başarı dolu çizgisinden sapmadan, Kanal 26’nın yayıncılık anlayışına ve basın ahlak ilkelerine bağlı kalıp, bayrağı daha yukarı taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu önemli hamlemizin Eskişehir medya dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilecektir." diye konuştu.

Kanal 26 Televizyonu'nun Kurucu Ortağı merhum İlhan Yalçın'ı rahmetle anan Yıldırım, süreç içerisinde desteğini esirgemeyen Kanal 26’nın ortakları Yaşar Abacı, Murat Abacı ve Yiğitcan Yalçın'a da teşekkür etti.