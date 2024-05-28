IMICRYL, 50’yi aşkın ülkede distribütörlükleriyle ürünlerini dağıtıyor

KONYA

Faaliyetlerine diş laboratuarları için akrilik üretimi ile başlayan IMICRYL, yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde ürün yelpazesini genişleterek, diş hekimleri ve diş teknisyenleri için kapsamlı ve yenilikçi ürünler sunup, önde gelen türk diş malzemeleri üreticilerinden birisi haline geldi.

Yeni ve daha kaliteli ürünler tasarlamak, işimizin en heyecan verici yönlerinden birisidir. Dental alandaki üretim miktarının artmasının sebeplerinden bahseden Hulusi Sönmez, pandemi sonrasında birikmiş olan tedavi ihtiyacı sektörde hızlı ürün ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

Kapasite ve verimlilik artışına geçtiler

Sönmez, Türkiye piyasasında önemli ölçüde pazar payına sahip olduklarının yanısıra dünyada da başarı elde ettiklerini söyleyerek, “Avrupa, Amerika, orta doğu ve uzak doğu başta olmak üzere birçok noktaya ihracat yapmaktayız” dedi

Sönmez, “Mevcut ürünlerine ilave olarak Ar-Ge faaliyetlerimiz yıllardır olduğu gibi devam ediyor. Özellikle kapasite ve verimlilik artışı için yatırımlarımız oldu, 2023’te de devam ediyor. Tüm yatırımlarımızı mevcut yerleşkelerimizde yapıyoruz. Lojistik için de ek yatırımlarımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Sönmez şunları ekledi; “Yeni sunduğumuz ürünlerin en başında ortodontik tedavilerde kullanılan sıcaklığa bağlı renk değişiminden dolayı söküm işleminde diş kaybı ihtimalini ortadan kaldıran kendinden adheziv braket yapıştırıcı ürünümüz mevcut” bilgisini verdi.