Radyasyon kalkanlarına hafif ve çevreci kompozit üretti: Liseli Elvin, Türkiye birincisi oldu

ADANA / EKONOMİ

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) öğrencisi 18 yaşındaki Nezihe Elvin Ortatepe, kurşun ağırlıklı radyasyon önleyici kalkanlara alternatif ürün geliştirdi. Bizmut Oksit, bitkisel soya içerikli reçine gibi malzemeler kullanılar ortaya çıkan ürün, radyasyona kalkan olmasının yanı sıra hafif yapısı ve antibakteriyel özelliği ile dikkat çekiyor.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden’i ziyaret ederek projesiyle ilgili bilgi veren Elvin Ortatepe, ürettiği nanokompozit ürünün nükleer enerji tesisleri, tıbbi cihaz teknolojileri, uzay sanayi, otomotiv, inşaat sektörü ve giyilebilir radyasyon zırhları gibi alanlarda kullanılabileceğini söyledi. Başarılı öğrenci, çalışmasına TAC öğretmeni Gülhan Tokmak ile Adana Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlkan Özkan’ın destek verdiğini belirtti.

GED Başkanı Esra Özden de Türkiye’nin lise eğitim sürecinde ‘Elvin’leri artırma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, “Asıl zenginliği inovasyonun, patent sahibi olabilmenin getirdiğini biliyoruz. Başkasının teknolojisi, başkasının makinesi, başkasının patenti, başkasının hammaddesiyle üretmek, bunu da rekabetçi dünya pazarlarına satabilme çabası vermek Türkiye’ye arzu ettiğimiz yere getirmeyecek. Elvin’in yanında olacağız. Kendisine mentor, melek yatırımcı bulunması konusunda yardımcı olacağız. Tabi Elvinimiz bu arada ilerlemek istediği üniversiteyi kazanmış orada da bu yöndeki çalışmalarını sürdürmüş olacak” dedi.