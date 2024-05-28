Halıda dünyanın modasını belirleyen kent: Gaziantep…

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Orta Doğu ve MENA bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kuzey Afrika ve Avrupa'dan çok sayıda yabancı ziyaretçinin yanı sıra profesyonel alım heyetlerini ağırlayacak olan Gaziantep Halı Fuarı 31 Mayıs’ta sona erecek.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek olan Gaziantep Halı Fuarı’nın halı sektörünün güçlü firmalarını bir araya getirerek sektörün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Fuarda el yapımı halı ve seccade çeşitlerinden, makine yapımı halılara, kilim ve paspaslara kadar sektörün tüm üretim kalemlerine yer alıyor. Ayrıca tekstil zemin kaplamaları, lifler, iplikler, tekstil makine ve aksesuarları da fuar kapsamında sergileniyor.

Halı sektörünün başkenti Gaziantep’te düzenlenen fuar; 2 salon 30 bin m2 kapalı alanda 10 ülkeden 100’den fazla firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

“Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini ağırlayacağız”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirterek, 28 Mayıs'ta başlayacak olan Gaziantep Halı Fuarı için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yıldırım, “Dünya halı modasını belirleyecek kadar güçlü bir üretim altyapısı ve pazar payına sahip olan Gaziantep, 28-31 Mayıs tarihlerinde dünya halı sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor. Gaziantep Halı Fuarı'na dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin şehrimize gelmesi heyecan verici. Tüm sektör temsilcilerini 28 Mayıs’ta Gaziantep’e bekliyoruz” dedi.

“Gaziantep Halı Fuarı yeni iş fırsatları için önemli bir platform”

Gaziantep sanayisi ve ekonomisi için halı sektörünün büyük önem taşıdığını dile getiren Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer de, sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonun içerisinde yer alacaklarını ifade etti. Başkan Törer, “Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türk halısı öncelikli kabul gören ve yüksek kalitesiyle nihai tüketicilerin tercih ettiği ürün olma özelliğine sahip” ifadelerini kullandı.

“Fuarlar istihdam için büyük önem taşıyor”

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türk halı sektörünün ülke ekonomisi ve istihdamı açısından önemini ifade etti. Fuarların ihracat için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Salahattin Kaplan, Gaziantep Halı Fuarı’ndan umutlu olduğunu belirtti.

“Türk halısı uluslararası alanda hak ettiği değeri buluyor”

Gaziantep Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta, halı sektörünün ilk sırada yer alarak yıllardır önemli bir rekora imza attığının altını çizdi. Başkan Kaplan uluslararası pazarlarda Türk halısının nihai tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türk halısının adeta dünya pazarlarının en geçerli akçesi olduğunu dile getirdi.

"Gaziantep potansiyelini dünyaya gösterecek"

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Gaziantep’in, makine halısı üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğunu belirterek, “Böyle bir potansiyelin dünyada ve ülkemizde daha iyi bilinmesi gerekiyor. İlk kez gerçekleştireceğimiz fuarımızın bu yıl çok ses getireceğini düşünüyoruz. El yapımı halı, dokuma zemin kaplamaları ve seccade çeşitlerine kadar sektörün tüm üretim kalemlerine yer vereceğiz” diye konuştu.

Fuara; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Nijerya ve Kenya'dan çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Halı sektörünün dünyadaki ticaret hacmi 17,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 117 ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye, bütün halı çeşitlerinde dünyada ikinci, makine halı üretiminde ise birinci sırada yer alıyor. İhracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD (yüzde 45), Irak, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya, Rusya ve Kazakistan yer alıyor.

Gaziantep Halı Fuarı 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 10.00-18.00, 31 Mayıs 2024 tarihinde ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.