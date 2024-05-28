Manavgat Belediyesi enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediyenin enerji ihtiyacını güneşten karşılamak amacıyla hazırladığı Güneş Enerji Santralı (GES) projesini tanıttı.

Manavgat’ta belediyeye ait 28 bin 600 metrekare alanda inşa edilecek GES projesi ile 4 bin 882 MWh elektrik üretileceğini belirten Başkan Kara şunları kaydetti:

‘’Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve onaylanan kaynak ile GES projesi belediyemiz tarafından yürütülecek. GES, Manavgat'ın sürdürülebilir, çevre dostu bir geleceğe adım atmasını sağlayacak önemli bir projedir. Bu proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, afetlere ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı şehrimizin direncini güçlendirecektir.’’

Proje kapsamında 4 bin 800 adet çift yüzlü, yarı kesimli, monokristal fotovoltaik panel kullanılacağını, kamera görüntüleme sistemleri, çevre aydınlatma sistemleri, yangına karşı güvenlik sistemleri bulunacağını ifade eden Kara, tüm güvenlik, izleme ve görüntüleme, depo sistemleri santral içerisinde yer alan idari binadan yönetileceğini kaydetti.

GES’ten ilk yıl 4 bin 882 MWh elektrik üretileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ‘’Bu proje ile belediyemizin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 86’sını karşılayacağız. GES 9 ayda tamamlanacak. GES projesi aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olacak. Manavgat Belediyesi’nin elektrik enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek belediyenin tüketim maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz’’ dedi.

GES projesinin, enerjide fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağını ve ilçenin ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacağına dikkat çeken Kara, şöyle devam etti:

"Ayrıca, temiz enerji kaynakları kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadelede adım atılarak halkın çevresel ve ekonomik refahına katkı sağlayacak. GES, şehrin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. GES kullanım süresi 30 yıl olacak ve 260 bin kişi yararlanacak. Belediye olarak GES’ten yıllık 5 bin MWh enerji üretimi ile enerji maliyetlerimiz azalacak. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak çevremizi koruyacak ve iklim değişikliği ile mücadelemize katkı sağlayacaktır. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele öncü adımlar atacağız. GES projesiyle Manavgat ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum sağlayacak. Şehrimizi daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Güneş Enerjisi Santrali projemizle birlikte, çevresel ve ekonomik refahı artıracak."