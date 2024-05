Rixos Hotels, 2030’da 40 ülkede 50 bin yatak kapasitesi hedefliyor

Takip Et

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Rixos Hotels Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Mısır’ın Sharm El Sheıkh bölgesinde, şirketinin dünya hedeflerini ve Mısır turizmini değerlendirdi.

Türk turizminde deniz-kum-güneşin yanında tamamlayıcı faktörlerin de daha fazla artırılması gerektiğini belirten Tamince, birçok yeni proje olmasına rağmen Antalya’da Land of Legends projesini unutturacak bir proje bulunmadığını kaydetti.

Tersane projesinin bir kısmı açılacak

Land of Legends projesini dünyada yaygınlaştıracaklarını anlatan Tamince, ‘’Yeni proje çok da, Land of Legend'i unutturacak gibi bir proje yok. Land of Legends'i dünyada büyüteceğiz. Tersane İstanbul projemiz var. O hem bizim için hem Türkiye için çok önemli bir proje. Onun büyük bir bölümünü bu yıl açıyoruz inşallah. Tersane projesinin çok özelliği var’’ dedi.

2030’da 50 bin oda

Rixos Hotels olarak 14 ülkede otelleri bulunduğunu ve işletmecilik yaptığını ifade eden Tamince, şöyle devam etti:

‘’Bugün Rixos Hotels 20 binin üzerinde odaya sahip, 2030'da, 50 bin odaya çıkacak. Bugün Rixos 14 ülkede faaliyette, 2030'da 40 ülkede oluruz. Türkiye'nin en büyük turizm yatırımını yapan gruplardan biriyiz. Türkiye'de de çok önemli yatırımlarımız var, devam da ediyoruz. Türkiye'nin en büyük turizm yatırımlarından birini İstanbul’a yapıyoruz. Land of Legend'in içine yeni otel yapıyoruz. Bunlar çok büyük ve ihtiyaç olan yatırımlar. Antalya'ya 10 tane Land of Legend gibi proje lazım.’’

Birçok ülkede büyümeye devam ettiklerini anlatan Fettah Tamince, Suudi Arabistan'da hükümetle beraber önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de ciddi yatırımları bulunduğunu ifade eden Tamince, şöyle devam etti:

‘’BAE’de de çok büyük otel grubuyuz, büyük oyuncuyuz, Katar'da da aynı şekilde. Kazakistan'ın en büyük otel grubuyuz. Başka ülkelerde de benzer işler yapıyoruz. Sadece dünyam bu tarafında değil, o tarafında da büyüyoruz, Kazakistan'da 9 tesisimiz var. Sonuçta hem yatırım getiriyorsunuz, hem işsizliğe çare getiriyorsunuz, hem ülkenin tanıtımına katkı sağlıyorsunuz. Sağ olsun her ülkenin yaptığı gibi onlar da bize sahip çıkıyor. Açıkçası birbirimize destek oluyoruz, biz hükümetlersiz bir şey yapamayız. Hükümetlerden de istediğimiz beraber planlama yapmak.’’

Maldivler ve Vietnam

Maldivler’deki tesisleri yakın zamanda hizmete açacaklarını, Vietnam'da inşaatların devam ettiğini anlatan Tamince, şöyle konuştu:

‘’Meksika, Dominik, Amerika ve Asya’nın değişik yerlerinde projelerimiz var. Her projeyi kendi bölgesinde ortaklarımızla beraber dünyaya duyuruyoruz. Biz Rixos markasını dünyanın üçüncü büyük otel grubuyla ortak yaptık. Biz onlarla ortak olduk ve beraber Rixos'u dünyada büyütüyoruz. Otel markasını büyütmenin farklı metotlar var. Biz bunların hepsini kendi paramızla yapıyoruz gibi bir şey algılanmasın. Çünkü bunların her biri rakam olarak söylemeyeyim ama çok büyük yatırımlar, biz bazı bölgelerde sadece işletme yapıyor, bazı yerlerde kiralayıp büyüyor, bazı yerlerde kendimiz yatırım yaparak büyüyoruz.’’

Mısır çölünü turizm cenneti yapıyor

Mısır’daki yatırımları hakkında da bilgi veren Fettah Tamince, bu ülkedeki otel yatırım ve işletmeciliği ile Mısır çölünü adeta turizm cenneti haline getirmiş. 12 yıl önce Mısır’da ilk tesisi açtıklarını anımsatan Tamince, şöyle devam etti:

‘’10 yıl bir tesis açmak için uğraşmışız. 2012'den beri de ciddi büyüyoruz. Mısır'ın şu anda açacağımız tesislerle beraber en büyük otel grubu olacağız. Mısır bizim için çok önemli bir merkez. Mısır'ın turizm potansiyeli çok büyük. Biz Mısır'a hem ortaklarımızı, hem ilişkilerimizi, hem tanıdıklarımızı, hem medyayı, herkesi taşımak istiyoruz. Çünkü Mısır'ı ne kadar fazla tanıtabilirsek, ne kadar Mısır turizminin olgunlaşmasına katkı sağlayabilirsek o derece biz de başarılı oluruz. Mısır'ın başarısı bizim başarımız, bizim başarımız Mısır'ın başarısı. Mısır Afrika'nın en önemli ülkesi, Afrika'nın adeta giriş kapısı. Devletten de büyük destek görüyoruz. Şu anda Mısır’da 11 otel var, 7 bin oda ile hizmet veriyoruz. Otel sayısından ziyade oda sayısı önem taşıyor. Yakında yeni bir yer açacağız. Orası tek başına 2 yıl içinde 4 bin odaya çıkacak. Yani tek başına neredeyse bazı ülkelerin sahip olduğu turizm kapasitesi bu rakam.’’