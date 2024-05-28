Denizi kirleten 42 gemiye 91 milyon TL para cezası verildi

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Antalya Körfezini termal kameralarla 7/24 izlediği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi.

‘’Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulanan saha içerisinde 22 noktaya PTZ ve termal kamera kuruldu. Sistem kapsamında 20 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip 20 PTZ kamera, otomatik tanımla sistemine sahip 20 termal kamera ve ayrıca Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor. EGDS merkezinden 7/24 kameralar ile izlenen Antalya körfezinde denizi kirlettiği tespit edilen teknelere anında tespit ediliyor.’’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri EGDS ile gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek için anında müdahale ediyor. EGDS’nin devreye girdiği günden itibaren 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine toplam 91 milyon 766 bin TL idari para cezası verildi. Bu cezalar Büyükşehir Belediyesi çevre yatırımlarında kullanıyor.