Doğa dostu Gazi Vatka, çevreci üretim yapıyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Hammaddelerini tamamen geri dönüşümden elde ettiklerini belirten Gazi Vatka Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Artan, Ar-Ge’ye ve teknoloji yatırımına önem verdiklerini de ifade etti. Artan, “İnovasyon geleceğin anahtarı ve bunu da ancak Ar-Ge ile yapabiliriz. Bu bağlamda sürekli olarak Ar-Ge yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızla üretim ve istihdam artışıyla daha büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğa dostu bir firma olduklarını vurgulayan Artan, üretimin yüzde 100’ünü geri dönüşüm (recycle) malzemeleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Artan, “Çöpten toplanan pet şişe, plastik gibi ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı bir firmayız. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği geri dönüşmüş ve dönüştürülebilir olmasıdır. Aylık yaklaşık 400 ton çöpten imal edilmiş ham maddeyi tekrardan insanların kullanımına hazır halde üretim yapmaktayız” diye konuştu.

Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın tüm dünya insanlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Artan, “Dünya nüfusunun artışıyla birlikte üretim ve tüketimde meydana gelen yükselme, sınırlı kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun sağlanması gibi sebeplerle geri dönüşüm kavramını oldukça önemli hale getirmiştir. Geleceğimizi korumanın en önemli yolu geri dönüşümden geçmektedir. Geri dönüşüm yöntemi, üretimdeki işlem sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlar, doğal kaynakların kullanılmasını azaltır. Biz de firma olarak, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine bu yönde de ekstra katkı sunma gayretindeyiz” dedi.

“Sürdürülebilir kaliteyi ilke edindik"

Gazi Vatka’nın güvenilirliği, sürekliliği ve kalitesiyle sektöre yön veren kuruluşlar arasında olduğuna işaret eden Artan, zengin ürün çeşitliliği, zamanında tedarik, sürdürülebilir kaliteyi kendilerine ilke edindiklerini söyledi. Artan sözlerini şöyle tamamladı: “Müşterilerimizin siparişlerini bu güne kadar aksatmadan zamanında teslim ile yerine getirerek kendimizin olduğu kadar, tedarikçisi durumunda olduğumuz çoğu firmanın da kapasite artışlarına ve bu oranda büyümelerine ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yatak, mobilya, halı altı, zemin kaplama, ev tekstili, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, izolasyon, medikal, hijyen gibi birçok sektörlerde kullanılmak üzere keçe üretimini Gaziantep’te başlatan ilk firmayız. Yaklaşık 400 ton olan üretimimizin 120 tonu elyaf, 280 tonu ise keçeden oluşuyor.”