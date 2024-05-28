AKİB’in yeni koordinatörü, ATHİB Başkanı Fatih Doğan oldu

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Bölgesi’ndeki ihracatçı firmaların çatı kuruluşu olan AKİB’in başkanlar kurulu toplantısında, 1 yıl süreyle görev yapacak koordinatör başkan ve yardımcıları belirlendi. Yapılan oylamada AKİB Koordinatör Başkanlığı’na ATHİB Başkanı Fatih Doğan seçilirken, başkan yardımcılığı görevine ise Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan getirildi.

“Birlik ruhu itici gücümüzdür”

Görevi Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer’den devralan Fatih Doğan, “AKİB, 26 bini aşkın üyesiyle zorlu koşullara rağmen üretebilme kabiliyetini, güvenilir ticaret ortağı imajını ve tedarikçi gücünü koruyarak ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ vizyonuna destek vermeyi en etkin şekilde sürdürecektir. Birlik ruhu itici gücümüzdür. Hizmet dönemimde ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak ve ihracatımızı çok daha ileriye taşımak için AKİB ailesiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Küresel ticarette talep daralmalarının, döviz kuru ve enflasyon dengesizliklerinin, deprem felaketlerinin ve jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu 2023’te ihracat pazarlarındaki kayıpları telafi etmek için uğraş verdiklerini dile getiren birliğin önceki dönem koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer ise cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümünde Türkiye’ye 16,2 milyar dolar döviz kazandırdıklarını kaydetti.