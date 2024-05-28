Karatay Mevlana Gül Parkı yeni sezon için kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik alanda 50 bin adet ve 190 farklı türde gülün ekildiği Karatay Mevlana Gül Bahçesi, yeni sezon için kapılarını vatandaşa açtı.

Hem görsel güzelliği hem de kokusuyla Karatay Lavanta Bahçesi’nin ardından ilçenin yeni cazibe noktalarından birisi haline gelen Karatay Gül Bahçesi’ne bugünlerde gelen ziyaretçiler, görsel bir şölenle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez kapılarını açan ve o günden itibaren on binlerce kişinin ziyaret ettiği Karatay Mevlana Gül Bahçesi, rengarenk ve çeşitli türdeki gülleri ve yaydığı güzel kokularla konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Güller fotoğraf tutkunlarının da gözdesi oluyor

Vatandaşların yanı sıra profesyonel veya amatör fotoğraf meraklıları, eşsiz kokular eşliğinde bahçede yer alan gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objeyi kullanarak hem birbirinden güzel fotoğraflar çekebilecek hem de unutulmaz bir gün yaşıyor.

Vatandaşlara Gül Parkı'na yoğun ilgi

Karatay Gül Bahçesi, hafta sonunda yine ziyaretçi akınına uğradı. Aileleriyle birlikte parka gelen vatandaşlar, eşsiz güzelliği ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler; “Mevlana Gül Bahçesi'ni çok beğendik, çok güzel. Çiçeklere ilgisi olanlar için gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Park ve bahçe konusunda belediyeler harika iş çıkarıyor. Karatay Belediyesi’ne ilçeye böyle bir güzellik kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Karatay’ın artan cazibesini Gül Bahçesi ile katladık”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ni ziyaret eden vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın artan cazibesini Karatay Gül Bahçesi ile katladıklarını ifade etti.

Vatandaşları Karatay Mevlana Gül Bahçesi Parkı’na davet eden Hasan Kılca şunları söyledi; “Karatay’ın güzelliğine güzellik katıyoruz. Lavanta, Hobi bahçelerimiz ile Bireysel piknik bahçemiz ile bu bölge cazibe merkezi haline geldi. Bizler de bugün Mevlana Gül Parkımızdayız. Güllerimiz açtı ve bahçemiz rengarenk görüntüsüne büründü. Bahçemizi ziyaret eden hemşehrilerimizle de sohbet ettik. Gülün bizim için ayrı bir önemi var. Gül bizim inancımızda önemlidir ve bize Peygamber Efendimizi hatırlatır. Yine ismini verdiğimiz Hz. Mevlana’nın eserlerinde, gülden sıkça bahsedilir. Gül Bahçemizde 14 bin metrekarelik alanda 190 çeşit gülümüz var. Bahçemiz ile gülleri sevdirmeye ve farklı gülleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu güzelliği paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi bahçemize davet ediyorum.”