  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Gözler Trump-Erdoğan Görüşmesinde! Piyasalar Nasıl Etkilenecek? | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş
Altın, Gümüş, Kahve... Emtiayı Bir De Yapay Zekaya Sorun | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | EkonomiMasası
Altın, Borsa, Bitcoin... FED Sonrası Piyasalar! Paranın İzinde | Cem Çakmaklı
Fed Sürpriz Yapmadı! Faiz Kararını Piyasa Nasıl Fiyatladı? | Ekonomi Masası
Piyasalar Fed'e Kilitlendi! | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Banu Kıvcı Tokacı
Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek? | Ekonomi Masası
Altından FED Öncesi Çifte Rekor! Mehmet Ali Yıldırımtürk Yorumluyor | Paranın İzinde
