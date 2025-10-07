  1. Ekonomim
  4. Altın 4 Bin Dolar Sınırında! Sert Bir Düzeltme Beklenmeli Mi? | Ekonomi Masası |

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DR. BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

