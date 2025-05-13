Altında Alarm Zilleri! BIST'te Fırsat Var mı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Güldem Atabay

Paranın İzinde’nin bu bölümünde Güldem Atabay ile Süheyla Yılmaz, ekonomideki kritik gelişmeleri ele alıyor. Cari açık Mart’ta 4,1 milyar dolar oldu. EBRD büyüme tahminini düşürdü. Enflasyon-faiz makası kapanacak mı? Altın için “tamam mı devam mı” zamanı mı? Riskli varlıklar neden yeniden cazip? Borsa İstanbul için umut var mı? Ayrıca: Altın-gümüş rasyosu, EUR/USD paritesi ve yatırımcı stratejileri bu yayında detaylı analiz ediliyor.