Altında Alarm Zilleri! BIST'te Fırsat Var mı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Güldem Atabay
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Paranın İzinde’nin bu bölümünde Güldem Atabay ile Süheyla Yılmaz, ekonomideki kritik gelişmeleri ele alıyor. Cari açık Mart’ta 4,1 milyar dolar oldu. EBRD büyüme tahminini düşürdü. Enflasyon-faiz makası kapanacak mı? Altın için “tamam mı devam mı” zamanı mı? Riskli varlıklar neden yeniden cazip? Borsa İstanbul için umut var mı? Ayrıca: Altın-gümüş rasyosu, EUR/USD paritesi ve yatırımcı stratejileri bu yayında detaylı analiz ediliyor.