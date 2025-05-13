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Altında Alarm Zilleri! BIST'te Fırsat Var mı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Güldem Atabay

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Paranın İzinde’nin bu bölümünde Güldem Atabay ile Süheyla Yılmaz, ekonomideki kritik gelişmeleri ele alıyor. Cari açık Mart’ta 4,1 milyar dolar oldu. EBRD büyüme tahminini düşürdü. Enflasyon-faiz makası kapanacak mı? Altın için “tamam mı devam mı” zamanı mı? Riskli varlıklar neden yeniden cazip? Borsa İstanbul için umut var mı? Ayrıca: Altın-gümüş rasyosu, EUR/USD paritesi ve yatırımcı stratejileri bu yayında detaylı analiz ediliyor.

 

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