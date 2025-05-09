Altında 'Alım Fırsatı' mı? | BIST100 Demir mi Attı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Soner Kuru
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
🎙️ Soner Kuru ile birlikte altın, BIST100 ve döviz piyasalarını değerlendiriyoruz.
📌 Canlı yayında ele aldığımız başlıca sorular:
🟡 Altında alım fırsatı mı doğuyor?
📉 BIST100 yer mi sabitliyor, yoksa geri çekilme mi sinyali veriyor?
💸 Dolar/TL yeni bir seviyeye hazırlanıyor mu?
💬 Sorularınızı yorumlara yazın, canlı yayında cevaplayalım!
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