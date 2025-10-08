  1. Ekonomim
Borsanın 11 Bin Sınavı! Goldman Sachs'tan Altın Uyarısı! | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
💬 Programda öne çıkan başlıklar:
• 🥇 Altın 4000 dolar sınırını geçti – Kalıcı mı, yoksa kar realizasyonu mu geliyor?
• 📈 Goldman Sachs, Aralık altın tahminini 4900 dolara revize etti – Yeni hedefler gerçekçi mi?
• ⚠️ Milyarder yatırımcı Ken Griffin’den altın ve Bitcoin uyarısı – Portföyler nasıl etkilenir?
• 💹 BIST 100’ün 11.000 sınavı – Kritik seviye aşıldı mı, yoksa düzeltme mi geliyor?
• 💰 Altın, borsa, fonlar... Yatırımcıyı ne bekliyor?

📊 Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar için en güncel analizler, fırsatlar ve riskler bu yayında!

Sizce altındaki bu yükseliş geçici mi, yeni bir rekorun başlangıcı mı?

Ekonomi gündemini anlamak, piyasaları okumak ve yatırım kararlarınızı daha sağlam temellere oturtmak istiyorsanız bu yayını kaçırmayın!

