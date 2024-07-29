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  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?

Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MAKBULE DENİZ - YATIRIM FİNANSMAN

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