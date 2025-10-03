Dikkatler Enflasyon Verisinde! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
CUMHUR ÖRNEK - PHILLIPCAPITAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SELTEM İYİGÜN - COFACE EKONOMİSTİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI