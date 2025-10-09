  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ons Altın 4 Bin Doların Üzerinde! Altında Ralli Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası

Ons Altın 4 Bin Doların Üzerinde! Altında Ralli Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Borsanın 11 Bin Sınavı! Goldman Sachs'tan Altın Uyarısı! | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık
Borsanın 11 Bin Sınavı! Goldman Sachs'tan Altın Uyarısı! | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık
Altın, Bitcoin, Borsa Yükselişe Geçti! Yatırımcı Nelere Dikkat Etmeli? | Ekonomi Masası
Altın, Bitcoin, Borsa Yükselişe Geçti! Yatırımcı Nelere Dikkat Etmeli? | Ekonomi Masası
Altının Önlenemez Rallisinin Arka Planında Ne Var? | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
Altının Önlenemez Rallisinin Arka Planında Ne Var? | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim
Altın 4 Bin Dolar Sınırında! Sert Bir Düzeltme Beklenmeli Mi? | Ekonomi Masası |
Altın 4 Bin Dolar Sınırında! Sert Bir Düzeltme Beklenmeli Mi? | Ekonomi Masası |
Altın İçin Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Altın İçin Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Enflasyon Tahminleri Aştı, Şimdi Ne Olacak? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Nilüfer Sezgin
Enflasyon Tahminleri Aştı, Şimdi Ne Olacak? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Nilüfer Sezgin
Dikkatler Enflasyon Verisinde! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Dikkatler Enflasyon Verisinde! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası