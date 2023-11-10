1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri
Muğla'da dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi Adabükü Boğaziçi Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada Hatay Bodrum seferini yapan otobüs aniden önüne kıran otomobile çarptı. Kara yolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza anında kaydedilen görüntülerde; otobüsün sol şeritte seyir halindeyken, otomobilin sağ şeritten aniden sol şeride geçtiği görülüyor. Kavşaktan dönmek için kontrolsüz geçiş yapan ve aniden önüne kıran otomobile çarpan otobüsün otomobile çarpma anı ise kayıtlara anbean geçti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sekreteri Hüseyin Dursun'un hayatını kaybettiği, Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Zeybek ile iç denetçi personeller Tuncay Taylan ve Ünal Tolun'un ağır yaralandığı kazada otomobilin manevrası görenleri şaşırttı.