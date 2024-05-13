Mahfi Eğilmez, 'kamuda tasarruf paketini' yorumladı, o harcamalara dikkat çekti

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketini yorumladı.

Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "doğru önlemler bulunduğunu" belirtti ancak bazı harcamalara da dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez, paylaşımında paketle ilgili şunları söyledi:

"Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz."